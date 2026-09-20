Genoa, arriva un'altra sconfitta: De Rossi è in bilico. Il Parma si prende tre punti
Prima vittoria in campionato per il Parma, che al Tardini supera per 2-1 il Genoa al termine di un match tiratissimo e che alla fine premia i più lucidi emiliani. Non basta infatti il cuore alla squadra di De Rossi, che alla sosta si ritrova penultima, con un solo punticino in classifica.
Romero colpisce al primo tentativo
La prima frazione di gioco al Tardini è caratterizzata a lungo dalla paura che blocca visibilmente gambe e pensieri dei ventidue in campo. Il Genoa però mostra più coraggio e oltre al domino territoriale, riesce anche a farsi pericoloso in più di un'occasione dalle parti di Corvi, seppur senza produrre clamorose palle gol. Parma che si limita a tenere botta, ma che al primo vero tentativo passa in vantaggio: è il 38' quando Romero controlla un pallone difficile sulla trequarti offensiva, vince il duello in velocità con Ostigaard e in equilibrio precario riesce a calciare, superando Bijlow. La rete del vantaggio emiliano 'stappa' la partita, che nel finale di tempo si fa vibrante, con il Genoa che reagisce rabbiosamente, ma che rischia grosso scoprendosi troppo e finendo per essere graziato da Tourè, che sul cross perfetto di Valeri stacca in solitudine ma non inquadra la porta.
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