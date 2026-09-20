Genoa, arriva un'altra sconfitta: De Rossi è in bilico. Il Parma si prende tre punti

Romero colpisce al primo tentativo

La prima frazione di gioco al Tardini è caratterizzata a lungo dalla paura che blocca visibilmente gambe e pensieri dei ventidue in campo. Il Genoa però mostra più coraggio e oltre al domino territoriale, riesce anche a farsi pericoloso in più di un'occasione dalle parti di Corvi, seppur senza produrre clamorose palle gol. Parma che si limita a tenere botta, ma che al primo vero tentativo passa in vantaggio: è il 38' quando Romero controlla un pallone difficile sulla trequarti offensiva, vince il duello in velocità con Ostigaard e in equilibrio precario riesce a calciare, superando Bijlow. La rete del vantaggio emiliano 'stappa' la partita, che nel finale di tempo si fa vibrante, con il Genoa che reagisce rabbiosamente, ma che rischia grosso scoprendosi troppo e finendo per essere graziato da Tourè, che sul cross perfetto di Valeri stacca in solitudine ma non inquadra la porta.