Pulisic trascina il Milan, Moreira ancora a segno: Amorim batte il Lecce
Milan-Lecce finisce 3-0. La squadra di Ruben Amorim ritrova la vittoria in campionato, battendo l'undici di Eusebio Di Francesco grazie ai gol realizzati da Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Diego Moreira. Prestazione importante del fantasista statunitense, autentico trascinatore nella prima ora di gioco. In difficoltà la formazione salentina, sempre costretta a rincorrere nell'arco dei 90 minuti. Tre punti di platino per i rossoneri, che salgono a quota 11 in classifica, superando la Juve e portandosi a -2 dalla vetta.
Milan-Lecce 3-0: Pulisic la sblocca, Rabiot e Moreira la chiudono. Amorim torna alla vittoria
Tanto Milan e poco Lecce nei primi 45 minuti a San Siro. La sblocca subito la squadra di Ruben Amorim, che al minuto 14 trova il vantaggio con una giocata fantastica di Christian Pulisic, che stoppa in maniera pregevole il lancio lungo di Pavlovic e supera con un tocco di sinistro Falcone, che può solo sfiorare la sfera prima che termini la sua corsa in fondo al sacco. Esplode San Siro. I rossoneri non si accontentano e continuano a tenere in apprensione la retroguardia salentina, andando vicini al raddoppio con Chukwueze e De Winter, serviti rispettivamente da Saelemaekers e Pulisic. L'undici di Eusebio Di Francesco, le cui iniziative sono affidate alle sfuriate sulle fasce di Gallo e Pierotti, limita i danni e va negli spogliatoi sotto di un solo gol.
Nella ripresa, il Lecce approccia con uno spirito diverso, marcando uomo contro uomo e ritrovando alcuni riferimenti. A fare la differenza, però, è ancora una volta la qualità dei calciatori del Milan, che prima si vedono annullare il raddoppio per la posizione di offside di Pavlovic e poi centrano il bersaglio grosso con Adrien Rabiot, al termine di un'azione bellissima: tocco di Pulisic in mezzo al traffico, conduzione di Rabiot sulla trequarti offensiva e uno-due con Gonçalo Ramos che porta il francese a tu per tu con Falcone. Mancino vincente e 2-0 Milan. Colpo duro da digerire per i salentini, piegati dalla superiorità tecnica dei padroni di casa, che al 74' calano addirittura il tris, trovando la prima rete di Diego Moreira a San Siro. Terzo sigillo dopo la doppietta di Roma con la Lazio. Poi, solo accademia per i rossoneri. Finisce 3-0 al "Meazza", nel weekend dei 100 anni della "Scala del Calcio".
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