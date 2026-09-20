Pulisic trascina il Milan, Moreira ancora a segno: Amorim batte il Lecce

Milan-Lecce 3-0: Pulisic la sblocca, Rabiot e Moreira la chiudono. Amorim torna alla vittoria

Tanto Milan e poco Lecce nei primi 45 minuti a San Siro. La sblocca subito la squadra di Ruben Amorim, che al minuto 14 trova il vantaggio con una giocata fantastica di Christian Pulisic, che stoppa in maniera pregevole il lancio lungo di Pavlovic e supera con un tocco di sinistro Falcone, che può solo sfiorare la sfera prima che termini la sua corsa in fondo al sacco. Esplode San Siro. I rossoneri non si accontentano e continuano a tenere in apprensione la retroguardia salentina, andando vicini al raddoppio con Chukwueze e De Winter, serviti rispettivamente da Saelemaekers e Pulisic. L'undici di Eusebio Di Francesco, le cui iniziative sono affidate alle sfuriate sulle fasce di Gallo e Pierotti, limita i danni e va negli spogliatoi sotto di un solo gol.