"Kalulu-Rowe? Era rigore per l'Atalanta": l'ammissione di Orsato all'incontro con i club

Tanti elogi, ma anche un puro senso di autocritica . Così si riassumono le prime cinque giornate del campionato di Serie A dal punto di vista arbitrale. La nuova linea del designatore Orsato è chiara, e ci ha tenuto a ribadirla anche nell'incontro odierno con i club all'Ibc di Lissone: "Lasciar giocare, non fischiare i minimi contatti". E lo spettacolo in campo ne è piacevolmente influenzato. L'aumento fino a 59'31'' del tempo effettivo di gioco e la decrescita della media falli a 22,60 a partita sono alcune delle conseguenze del nuovo stile dell'era Orsato. Sono crollati i rigori, appena due concessi contro i nove della scorsa stagione, e le espulsioni. E poi il Var : si è registrata una sola on field review e due Overrule in queste prime cinque giornate di campionato. Orsato ha ribadito le indicazioni per il Var, che interviene solamente se l'arbitro "non vede" o "non vede bene". Con una linea chiara, il gioco meno spezzettato e qualche accorgimento, la Serie A sta facendo tornare a divertire. Ma ovviamente gli errori non possono essere cancellati del tutto da un momento all'altro.

Orsato spiega l'errore in Juve-Atalanta

Infatti, durante l'incontro con i club, il designatore Orsato e il dt Domenico Messina hanno ammesso che il fallo di Kalulu su Rowe in Juventus-Atalanta era rigore, come avevano chiesto a gran voce i bergamaschi, con Sarri che ha anche invocato all'abolizione del Var. Allo stesso tempo, il contatto tra Heggem e Oristanio in Bologna-Torino non era rigore perché è una valutazione di campo dell'arbitro. Messina ha chiarito: "Lavoreremo per evitare i pochi errori fatti ma non molleremo un centimetro sull'impostazione tecnica adottata". Grande partecipazione all'incontro al quale erano stati invitati gli allenatori di Serie A: presenti tra gli altri Chivu, Gattuso, Amorim, Spalletti, De Rossi ecc.

"Errori? Orsato è il primo ad arrabbiarsi, ci ha fatto vedere dove sbagliano gli arbitri"

A margine dell'incontro ha parlato anche il presidente della Lega Serie A Simonelli: "Un grande senso di autocritica", ha affermato al designatore. "Orsato ha puntato molto sul posizionamento dell'arbitro. Oggi si corre molto di più, si gioca 5 minuti e mezzo più dello scorso anno, sette in più di due anni fa. Alla fine, un arbitro percorre 12-13 chilometri, non era mai successo prima: e a differenza dell'allenatore che ha i cambi a disposizione, lui non lo si può sostituire all'intervallo". Simonelli prosegue: "Gli allenatori vogliono sapere quale sia il metro per trasmetterlo ai giocatori. È stato un incontro positivo. Ha fatto vedere anche le parti in cui gli arbitri sbagliano, sappiamo che è successo e dobbiamo aspettarci che ricapiti. Lui è il primo ad arrabbiarsi, quello che non vuole è che gli errori si ripetano e che le decisioni siano diverse, sia all'interno di una partita sia tra partita e partita".