Il ritorno al Medioevo di Orsato: gioco più fluido? Siamo arrivati all’impunità

E il naufragar m’è dolce in questo Var. Da Recanati a Schio il passo non è affatto breve. Da Giacomo Leopardi a Daniele Orsato non ne parliamo. Ma i tempi sono quelli che sono e oggi il nuovo designatore arbitrale è l’uomo più discusso e citato d’Italia. In poche settimane ha stravolto quella che ormai sembrava una consuetudine del pallone: il ricorso sistematico allo strumento tecnologico. Col codazzo di polemiche sulle partite che venivano arbitrate alla tv e non più in campo. Poi, è arrivato lui: Orsato. E nulla è stato più come prima. Siamo oltre la controriforma. Siamo alla rivoluzione. Secondo alcuni, alla desertificazione. Una forma di luddismo. La rivolta contro la tecnologia. Si torna alle origini. Comanda l’arbitro col fischietto. Chi sta dietro alla tv, interviene solo in caso di chiaro ed evidente errore. Come da protocollo. Ma è proprio la frase “chiaro ed evidente errore” che nasconde la svolta storica. Sembra che l’errore non sia quasi mai chiaro ed evidente . Si è dovuto aspettare la quarta giornata per avere il primo direttore di gara richiamato al video.

Orsato divide il calcio italiano

Quel che non cambia è la spaccatura tra gli italiani. Ci sono quelli che apprezzano (tra cui molti allenatori, ieri anche il ct Mancini si è iscritto al partito di Orsato) e quelli che invece ritengono che sia un’esagerazione. Di positivo c’è che sono finite le simulazioni, si gioca molto di più a calcio e si sta decisamente meno tempo a terra a rotolarsi. Di negativo c’è che stiamo assistendo allo stravolgimento del gioco del calcio. Un fallo è pur sempre un fallo. E come tale va fischiato.

È come se fossimo nella versione calcistica del film di Troisi e Benigni “Non ci resta che piangere”. Orsato ci ha riportati al Medioevo del pallone. Quel calcio a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta perfettamente sintetizzato da un’indimenticabile frase di Schuster (grande centrocampista tedesco che ha giocato sia nel Real sia nel Barcellona): «Ai miei tempi il cartellino rosso c’era solo in caso di tentato omicidio». Anche oggi nell’area di rigore, e non solo, succede di tutto. Si è cominciato con i posizionamenti di gomito e piano piano si è arrivati alle maglie tirate. Tra poco passeremo ai capelli.

Eravamo immersi in un mondo di rigorini. Di calciatori che svenivano in campo per un soffio, che ci avevano abituati a cadute da film con tanto di smorfie dolorose per poi rialzarsi come se nulla fosse una volta ottenuto il fischio arbitrale. E ci siamo ritrovati in un calcio come quello di strada. I rigori non vengono concessi nemmeno quando sono evidenti. Come accaduto domenica in Juventus-Atalanta, con Kalulu che si è aggrappato alla maglietta di Rowe e nessuno ha detto nulla. Né in campo né al Var. Ha avuto gioco facile Maurizio Sarri a dichiarare: «A questo punto aboliamolo il Var, se non lo chiami e vai sulle sensazioni dell’arbitro, togliamolo». A lui, che è luddista dentro, non dispiacerebbe nemmeno: «Son contento se si torna al calcio in cui decide solo l’arbitro».