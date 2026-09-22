Il siparietto tra Malen e Martinez, poi Gasperini va da Lautaro: "Vaff...". Cosa è successo dopo Roma-Inter

"Uno spettacolo", parola dell'arbitro Massa . Sì, Roma-Inter è stato un meraviglioso spot per il calcio italiano e il primo a riconoscerlo è stato proprio il direttore di gara della sezione di Imperia. Il big match della 5a giornata di Serie A, però, è stato anche altro, dopo il triplice fischio. Abbracci, sorrisi, grande correttezza e rispetto autentico tra calciatori importanti del massimo campionato italiano. A confermarlo le telecamere di Dazn, a cui non sono sfuggiti alcuni siparietti nel post partita , che hanno visto protagonisti Akanji, Malen e Josep Martinez , ma anche Gian Piero Gasperini e Lautaro Martinez .

Siparietto Malen-Josep Martinez dopo Roma-Inter, poi la frase di Gasperini a Lautaro: cosa è successo

Una volta salutata la terna arbitrale, già capace di riconoscere la bravura e la qualità messa in campo da Roma ed Inter, Akanji e Malen possono finalmente salutarsi con il sorriso, ricordando l'esperienza condivisa al Borussia Dortmund, fino a scherzare un attimo dopo con Josep Martinez per la clamorosa parata di faccia dell'estremo difensore nerazzurro sulla conclusione a botta sicura dell'attaccante olandese. Della serie, "cosa hai preso?!". Pochi metri più in là, come raccontato dalla rubrica Bordocam su Dazn, Gasperini e Lautaro Martinez si abbracciano e si salutano come due vecchi amici. Ed è qui che il tecnico giallorosso si lascia andare al più classico dei "Vaff... Fai sempre gol", rivolgendosi all'argentino. Poi, le strade si dividono, con Barella che ritrova il suo capitano e gli passa nuovamente la fascia, prima di andare a salutare i tantissimi tifosi presenti nel settore ospiti dell'Olimpico. Bel clima, grande atmosfera, splendida partita. Tutto questo è stata Roma-Inter.