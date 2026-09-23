Juve sorpresa, Fiorentina in salita, Napoli e Roma dietro le "milanesi": la classifica delle squadre più seguite
Primo giorno d’autunno, signore e signori, e anche la Serie A va in letargo per la sosta più lunga della sua storia. Venti giorni per tirare il fiato dopo un calcio d’agosto, ma anche di settembre, che ha gettato le basi per un lungo inverno caldo. E se le prime cinque giornate consegnano una classifica con otto squadre in tre punti, per numero di spettatori televisivi c’è una sola vincitrice. Una sola sopra il milione, che non ne abbia a male Alex Britti: la Juventus. Ma andiamo con ordine.
Juventus al top
In questo avvio di campionato Dazn, principale broadcaster della Serie A, ha registrato quasi 25 milioni di spettatori complessivi. Stella dello show si è imposta la Vecchia Signora, unica squadra a viaggiare a una media di 1.004.734 di tifosi parcheggiati sul divano per ogni partita: un primato che nessun’altra big è riuscita ad avvicinare nel periodo. Il Milan, secondo per media spettatori, si ferma a 917.161, quasi 90mila in meno rispetto ai bianconeri. L’Inter campione d’Italia, terza, è addirittura sotto gli 876mila. Le due milanesi un anno fa erano le uniche a superare il milione insieme alla Juve.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS