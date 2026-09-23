Juve sorpresa, Fiorentina in salita, Napoli e Roma dietro le "milanesi": la classifica delle squadre più seguite

Primo giorno d’autunno, signore e signori, e anche la Serie A va in letargo per la sosta più lunga della sua storia. Venti giorni per tirare il fiato dopo un calcio d’agosto, ma anche di settembre, che ha gettato le basi per un lungo inverno caldo. E se le prime cinque giornate consegnano una classifica con otto squadre in tre punti, per numero di spettatori televisivi c’è una sola vincitrice. Una sola sopra il milione, che non ne abbia a male Alex Britti: la Juventus. Ma andiamo con ordine.