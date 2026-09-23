Juve sorpresa, Fiorentina in salita, Napoli e Roma dietro le "milanesi": la classifica delle squadre più seguite

Quasi 25 milioni di spettatori totali su Dazn per le prime 5 giornate di A. I bianconeri davanti a tutti
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Giulia Mazzi
Giulia Mazzi

4 min

Pubblicato il 23.09.2026, 10:16

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Primo giorno d’autunno, signore e signori, e anche la Serie A va in letargo per la sosta più lunga della sua storia. Venti giorni per tirare il fiato dopo un calcio d’agosto, ma anche di settembre, che ha gettato le basi per un lungo inverno caldo. E se le prime cinque giornate consegnano una classifica con otto squadre in tre punti, per numero di spettatori televisivi c’è una sola vincitrice. Una sola sopra il milione, che non ne abbia a male Alex Britti: la Juventus. Ma andiamo con ordine.

 

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Juventus al top

In questo avvio di campionato Dazn, principale broadcaster della Serie A, ha registrato quasi 25 milioni di spettatori complessivi. Stella dello show si è imposta la Vecchia Signora, unica squadra a viaggiare a una media di 1.004.734 di tifosi parcheggiati sul divano per ogni partita: un primato che nessun’altra big è riuscita ad avvicinare nel periodo. Il Milan, secondo per media spettatori, si ferma a 917.161, quasi 90mila in meno rispetto ai bianconeri. L’Inter campione d’Italia, terza, è addirittura sotto gli 876mila. Le due milanesi un anno fa erano le uniche a superare il milione insieme alla Juve.

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