Calvarese sul contatto Kalulu-Rowe: "Quello è rigore, ma al monitor sembra molto peggio!"
L'episodio in area di rigore accaduto nella gara vinta dalla Juventus contro l'Atalanta tra Kalulu e Rowe continua a far discutere. La trattenuta del terzino bianconero ai danni dell'esterno nerazzurro, che è terminato a terra, non è stato ritenuto falloso da parte del direttore di gara Zufferli, scatenando le proteste dei nerazzurri e tramutandosi nel principale caso di moviola della quinta giornata di Serie A. Sul contatto è intervenuto anche l'ex arbitro, oggi commentatore arbitrale Gianpaolo Calvarese, il quale, nel corso del suo podcast "Fischio finale", ha dichiarato: "Rivedendo le immagini, quello è calcio di rigore".
Calvarese: "Al montor il contatto è molto peggio, ma è rigore"
L'ex direttore di gara, nel corso della puntata del suo podcast, con ospite Alessio Tacchinardi, ha detto la sua sull'episodio con protagonisti Kalulu e Rowe: "Ti dico la mia da arbitro live: devo dire che mi è sembrata molto meno, una pizzicata, poi rivedendo le immagini è rigore. Secondo me, al monitor il contatto è molto peggio”. Lo stesso designatore arbitrale Orsato ha dichiarato che il contatto era da sanzionare con il calcio di rigore.
Anche Tacchinardi sul caso: "Errore grave del VAR"
Sull'episodio si è espresso anche Alessio Tacchinardi: "Magari l'arbitro non vede che Kalulu trattiene così tanto, era un po' impallato, però è calcio di rigore e il VAR onestamente fa un errore grave. Poteva valutare la trattenuta come leggera, però Kalulu tiene tanto la maglia ed è calcio di rigore”. Tacchinardi ha proseguito: "Vediamo un calcio più veloce, però secondo ci sono delle situazioni in cui si sta esagerando", riprendendo così anche l'opione di Sarri, che nel post partita si era espresso dichiarando: "Se il Var non chiama su un episodio così aboliamolo, non ne vedo più la necessità".
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