Calvarese sul contatto Kalulu-Rowe: "Quello è rigore, ma al monitor sembra molto peggio!"

L'episodio in area di rigore accaduto nella gara vinta dalla Juventus contro l'Atalanta tra Kalulu e Rowe continua a far discutere. La trattenuta del terzino bianconero ai danni dell'esterno nerazzurro, che è terminato a terra, non è stato ritenuto falloso da parte del direttore di gara Zufferli, scatenando le proteste dei nerazzurri e tramutandosi nel principale caso di moviola della quinta giornata di Serie A. Sul contatto è intervenuto anche l'ex arbitro, oggi commentatore arbitrale Gianpaolo Calvarese, il quale, nel corso del suo podcast "Fischio finale", ha dichiarato: "Rivedendo le immagini, quello è calcio di rigore".

Calvarese: "Al montor il contatto è molto peggio, ma è rigore" L'ex direttore di gara, nel corso della puntata del suo podcast, con ospite Alessio Tacchinardi, ha detto la sua sull'episodio con protagonisti Kalulu e Rowe: "Ti dico la mia da arbitro live: devo dire che mi è sembrata molto meno, una pizzicata, poi rivedendo le immagini è rigore. Secondo me, al monitor il contatto è molto peggio”. Lo stesso designatore arbitrale Orsato ha dichiarato che il contatto era da sanzionare con il calcio di rigore.