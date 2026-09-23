Simonelli sul caso Malagò: “La Serie A è sempre al suo fianco”
La Lega Serie A ribadisce il proprio sostegno a Giovanni Malagò. A parlare è il presidente Ezio Maria Simonelli, intervenuto a margine della presentazione della relazione annuale della Commissione indipendente sul controllo dei costi dei club professionistici di calcio e basket. Le sue parole sono una netta presa di posizione.
Simonelli: “La Lega sta con Malagò”
Interpellato sul caso che riguarda l’ex presidente del Coni, Simonelli ha ricordato la posizione assunta dai club di Serie A e il consenso raccolto da Malagò. “Domanda quasi superflua. La Lega Serie A ha individuato in Malagò la prima persona per risollevare il calcio italiano. Diciannove club su venti lo hanno votato e poi si sono aggiunte altre componenti", ha dichiarato il presidente della Lega. Simonelli ha quindi ribadito la linea della Serie A: "Coerentemente con questo la Lega è sempre al fianco di Malagò”. Parole che confermano il sostegno già espresso nei confronti dell’ex numero uno dello sport italiano.
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