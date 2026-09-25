Caso Malagò, c’è un "Piano G": Galliani commissario
Nei palazzi della politica lo chiamano “piano G” e sembra pronto nel caso in cui dovesse aprirsi una nuova falla nel calcio. Ma c’è chi arriva persino a sussurrare che «su Galliani bisognava puntarci prima», prima delle elezioni, quando qualcuno aveva fatto un pensierino sull’ex ad di Milan e Monza, oggi senatore di Forza Italia, alla guida della Figc. Lui non era convinto prima e non è convinto adesso di poter fare il commissario.
Il destino di Malagò e il futuro
Eppure del “Condor” si parla ancora in questi giorni turbolenti per il destino di Malagò, il presidente «sotto attacco» e la cui posizione ora è al vaglio della giunta Coni per la vicenda del mancato tesseramento, un questione sollevata per la prima volta (Malagò lo considera un pretesto, un po’ come il caso pantouflage) e destinata in qualsiasi caso a produrre uno scossone. Se dovesse salvarsi Malagò, il Coni potrebbe andare incontro a una crisi. Viceversa, il commissariamento della Figc diventerebbe realtà.
La soluzione Galliani e il compromesso
Lo scontro di vedute tra la procura dello sport e quella federale ha reso ancora più complicate le implicazioni politiche della vicenda. Da Chigi e non solo, mentre Lotito almeno formalmente si tira fuori, c’è chi spinge per l’entrata a gamba tesa del governo. Galliani sarebbe per alcuni la soluzione giusta, o forse un compromesso con l’Esecutivo: non a caso, da anni si muove tra questi due mondi.
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