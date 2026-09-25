Futuro Malagò, il "Piano G" per il commissario e i dubbi di Galliani

Nei palazzi della politica lo chiamano “piano G” e sembra pronto nel caso in cui dovesse aprirsi una nuova falla nel calcio. Ma c’è chi arriva persino a sussurrare che «su Galliani bisognava puntarci prima», prima delle elezioni, quando qualcuno aveva fatto un pensierino sull’ex ad di Milan e Monza, oggi senatore di Forza Italia, alla guida della Figc. Lui non era convinto prima e non è convinto adesso di poter fare il commissario.

Il destino di Malagò e il futuro Eppure del “Condor” si parla ancora in questi giorni turbolenti per il destino di Malagò, il presidente «sotto attacco» e la cui posizione ora è al vaglio della giunta Coni per la vicenda del mancato tesseramento, un questione sollevata per la prima volta (Malagò lo considera un pretesto, un po’ come il caso pantouflage) e destinata in qualsiasi caso a produrre uno scossone. Se dovesse salvarsi Malagò, il Coni potrebbe andare incontro a una crisi. Viceversa, il commissariamento della Figc diventerebbe realtà.