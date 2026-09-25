La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari degli anticipi e dei posticipi delle partite di campionato dalla 13esima alla 19esima giornata della stagione 2026/2027. Tanti i big match in programma nelle prossime giornate di Serie A, ufficializzati insieme alla programmazione televisiva. Su tutti spiccano Lazio-Roma, in programma per domenica 13 dicembre alle 12:30, e Inter-Juventus, sfida che sarà valida per l'ultima giornata del girone d'andata. Mentre Roma-Juventus si giocherà il prossimo 19 dicembre. Alcuni big match, Lazio-Roma, Roma-Juventus, Roma-Milan e Inter-Juventus, sono stati evidenziati dalla Lega Serie A con un asterisco per indicare lo slot che sarà a disposizione del licenziatario dei diritti audiovisivi. Di seguito tutte le info sul calendario dalla 13esima alla 19esima giornata del calendario di Serie A: date, orari e programmazione tv.