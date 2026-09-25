Anticipi e posticipi di Serie A fino alla 19ª giornata: quando si giocano il derby Lazio-Roma e Inter-Juve
La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari degli anticipi e dei posticipi delle partite di campionato dalla 13esima alla 19esima giornata della stagione 2026/2027. Tanti i big match in programma nelle prossime giornate di Serie A, ufficializzati insieme alla programmazione televisiva. Su tutti spiccano Lazio-Roma, in programma per domenica 13 dicembre alle 12:30, e Inter-Juventus, sfida che sarà valida per l'ultima giornata del girone d'andata. Mentre Roma-Juventus si giocherà il prossimo 19 dicembre. Alcuni big match, Lazio-Roma, Roma-Juventus, Roma-Milan e Inter-Juventus, sono stati evidenziati dalla Lega Serie A con un asterisco per indicare lo slot che sarà a disposizione del licenziatario dei diritti audiovisivi. Di seguito tutte le info sul calendario dalla 13esima alla 19esima giornata del calendario di Serie A: date, orari e programmazione tv.
Serie A, anticipi e posticipi della 13ª giornata
- 27 novembre, ore 20.45 – Venezia-Bologna (DAZN/Sky)
- 28 novembre, ore 15.00 – Frosinone-Parma (DAZN)
- 28 novembre, ore 18.00 – Torino-Lazio (DAZN)
- 28 novembre, ore 20.45 – Inter-Genoa (DAZN/Sky)
- 29 novembre, ore 12.30 – Udinese-Fiorentina (DAZN)
- 29 novembre, ore 15.00 – Sassuolo-Napoli (DAZN)
- 29 novembre, ore 18.00 – Roma-Monza (DAZN/Sky)
- 29 novembre, ore 20.45 – Como-Juventus (DAZN)
- 30 novembre, ore 18.30 – Lecce-Atalanta (DAZN)
- 30 novembre, ore 20.45 – Cagliari-Milan (DAZN)
Serie A, anticipi e posticipi della 14ª giornata
- 4 dicembre, ore 20.45 – Bologna-Roma (DAZN)
- 5 dicembre, ore 15.00 – Monza-Como (DAZN)
- 5 dicembre, ore 18.00 – Frosinone-Inter (DAZN)
- 5 dicembre, ore 20.45 – Napoli-Lecce (DAZN/Sky)
- 6 dicembre, ore 12.30 – Genoa-Torino (DAZN)
- 6 dicembre, ore 15.00 – Lazio-Atalanta (DAZN)
- 6 dicembre, ore 18.00 – Juventus-Udinese (DAZN/Sky)
- 6 dicembre, ore 20.45 – Milan-Parma (DAZN)
- 7 dicembre, ore 18.30 – Venezia-Sassuolo (DAZN)
- 7 dicembre, ore 20.45 – Fiorentina-Cagliari (DAZN/Sky)
Serie A, anticipi e posticipi della 15ª giornata
- 11 dicembre, ore 20.45 – Udinese-Frosinone (DAZN)
- 12 dicembre, ore 15.00 – Cagliari-Venezia (DAZN)
- 12 dicembre, ore 18.00 – Lecce-Sassuolo (DAZN)
- 12 dicembre, ore 20.45 – Como-Bologna (DAZN/Sky)
- 13 dicembre, ore 12.30 – Lazio-Roma (DAZN)
- 13 dicembre, ore 15.00 – Inter-Torino (DAZN)
- 13 dicembre, ore 18.00 – Parma-Fiorentina (DAZN/Sky)
- 13 dicembre, ore 20.45 – Napoli-Milan (DAZN)
- 14 dicembre, ore 18.30 – Atalanta-Genoa (DAZN)
- 14 dicembre, ore 20.45 – Juventus-Monza (DAZN/Sky)
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