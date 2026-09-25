Ufficiale: Inter e Lazio si giocheranno la Supercoppa italiana a Milano

La Supercoppa Italiana tornerà a giocarsi in Italia: Inter e Lazio si sfideranno allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano il 22 dicembre. Oggi è arrivata la decisione del CdA della Lega Serie A. I nerazzurri arriveranno alla finale in gara secca da campioni in carica sia del campionato che della Coppa Italia, con la squadra di Gattuso che ha conquistato l'accesso alla sfida per la Supercoppa grazie alla finale raggiunta nel torneo nazionale. Oltre al ritorno in patria, l'altra novità importante riguarda il format: non più quattro squadre partecipanti con semifinali e finale, ma direttamente la finale in gara secca.