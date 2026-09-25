Ufficiale: Inter e Lazio si giocheranno la Supercoppa italiana a Milano
La Supercoppa Italiana tornerà a giocarsi in Italia: Inter e Lazio si sfideranno allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano il 22 dicembre. Oggi è arrivata la decisione del CdA della Lega Serie A. I nerazzurri arriveranno alla finale in gara secca da campioni in carica sia del campionato che della Coppa Italia, con la squadra di Gattuso che ha conquistato l'accesso alla sfida per la Supercoppa grazie alla finale raggiunta nel torneo nazionale. Oltre al ritorno in patria, l'altra novità importante riguarda il format: non più quattro squadre partecipanti con semifinali e finale, ma direttamente la finale in gara secca.
La Supercoppa Italiana torna in Italia: Inter-Lazio a San Siro
L'ultima finale della Supercoppa Italiana giocata in Italia risale al 2021, quando sempre a San Siro si sfidarono Inter e Juventus, con la vittoria dei nerazzurri. Tolte le circostanze dovute al Covid, dunque anche la finale dell'edizione precedente giocatasi a Reggio Emilia con la vittoria della Juventus sull'Atalanta, lo stadio Olimpico di Roma nel 2017 ospitò la finale della Supercoppa Italiana.
La Lazio vinse per 3-2 contro la Juventus con il gol di Murgia al 93'. Supercoppa Italiana che dopo tre edizioni con il format a quattro squadre, abbandona la formula e torna alla gara secca: l'ultima finale del torneo con la sola finale si è giocata nel 2021, a Riad, tra Milan e Inter con la vittoria dei nerazzurri.
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