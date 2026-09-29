Orsato riconosce sette errori arbitrali fin qui tra Serie A e Coppa Italia: la lista completa

La mano del nuovo designatore Daniele Orsato su questa Serie A si vede, e anche parecchio. Nelle prime cinque giornate il campionato italiano è risultato molto più fluido rispetto agli utlimi anni: tempo effettivo salito a 59'24'' (+5'53'' rispetto alla scorsa stagione), falli scesi da 26 a 22,74 a partita, appena 5 rigori in 5 turni (il dato più basso d'Europa), ammonizioni passate da 3,63 a 3,22 ed espulsioni da 0,18 a 0,04. Numeri illustrati anche nell'incontro con gli allenatori, e ribaditi nell'incontro con i media all'IBC di Lissone. Confermando comunque la nuova linea con gli interventi del Var soltanto per situazioni eccezionali e davanti a errori chiari ed evidenti, Daniele Orsato ha fatto autocritica. Il designatore ha parlato di quanto accaduto in queste prime uscite stagionali, ammettendo sette errori in totale, cinque episodi in campionato e due in Coppa Italia. Ecco, uno per uno, gli episodi su cui arbitri e Var hanno sbagliato.