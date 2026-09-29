Orsato riconosce sette errori arbitrali fin qui tra Serie A e Coppa Italia: la lista completa
La mano del nuovo designatore Daniele Orsato su questa Serie A si vede, e anche parecchio. Nelle prime cinque giornate il campionato italiano è risultato molto più fluido rispetto agli utlimi anni: tempo effettivo salito a 59'24'' (+5'53'' rispetto alla scorsa stagione), falli scesi da 26 a 22,74 a partita, appena 5 rigori in 5 turni (il dato più basso d'Europa), ammonizioni passate da 3,63 a 3,22 ed espulsioni da 0,18 a 0,04. Numeri illustrati anche nell'incontro con gli allenatori, e ribaditi nell'incontro con i media all'IBC di Lissone. Confermando comunque la nuova linea con gli interventi del Var soltanto per situazioni eccezionali e davanti a errori chiari ed evidenti, Daniele Orsato ha fatto autocritica. Il designatore ha parlato di quanto accaduto in queste prime uscite stagionali, ammettendo sette errori in totale, cinque episodi in campionato e due in Coppa Italia. Ecco, uno per uno, gli episodi su cui arbitri e Var hanno sbagliato.
Fallo di mano in area di Vlasic in Torino-Milan
L'episodio risale alla prima giornata di campionato. Al 14' della ripresa il cross di Alphadjo Cissé viene intercettato in area dal braccio destro di Nikola Vlasic: l'arbitro Zufferli lascia proseguire e il VAR Mazzoleni non lo richiama al monitor. Il braccio del capitano granata risultava staccato dal corpo e in movimento mentre il pallone si avvicinava, aumentando il volume occupato. Zufferli era di taglio rispetto al numero 10 del Torino e aveva difficoltà a cogliere il movimento a velocità reale, ma la scelta del Var di non intervenire è apparsa incomprensibile.
Intervento di Dragusin su Monterisi in Fiorentina-Frosinone
Al Franchi, nella serata del 29 agosto chiusa con il clamoroso 0-3 dei ciociari, l'episodio arriva dopo pochi minuti. Al 7' del primo tempo, nell'area viola, Monterisi anticipa Dragusin, che lo colpisce sul piede sinistro, ma il direttore di gara non assegna il rigore. Il fatto che il difensore del Frosinone non avesse il pieno controllo del pallone poteva incidere solo sull'aspetto disciplinare, non sulla concessione del rigore. L'arbitro Collu lascia correre e dalla sala Var Prontera resta in silenzio.
Colpo di Jimenez su Bracaglia in Fiorentina-Frosinone
Sempre in Fiorentina-Frosinone, al 24' del primo tempo, Jimenez reagisce a una trattenuta di Bracaglia: prima gli dà una manata per liberarsi, poi lo raggiunge e lo colpisce alla schiena. Il secondo colpo arriva a pallone lontano. Collu si limita all'ammonizione per fallo di reazione, ma si trattava di condotta violenta: manca il rosso.
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