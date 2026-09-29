Orsato, quegli errori di troppo che il Var avrebbe cancellato

Il designatore ha riconosciuto le cantonate prese dagli arbitri, da Juve-Atalanta a Torino-Milan, ma avrebbe dovuto aggiungere: non ci sarebbero state se Lissone fosse intervenuto. Altrimenti, affermi chiaro e tondo che la tecnologia non serve più

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Xavier Jacobelli
Xavier Jacobelli

2 min

Pubblicato il 29.09.2026, 22:57

orsatoVar

Oggi, durante l'incontro con i media, Daniele Orsato ha riconosciuto pubblicamente che gli arbitri hanno commesso pesanti errori nelle prime cinque giornate di Serie A e anche in Coppa Italia. Le cantonate sono state sesquipedali: la trattenuta di Kalulu su Rowe durante Juve-Atalanta; il braccio di Vlasic in Torino-Milan; il rigore negato al Frosinone per il calcio del viola Dragusin a Monterisi e, nella stessa partita la mancata espulsione di Jimenez per condotta violenta su Bracaglia; il duro fallo di Caqueret su Britschgi (Como-Parma); la trattenuta in area di Caracciolo su Pellegrino (Fiorentina-Pisa, Coppa Italia).

Ciononostante, il designatore ha tagliato corto: "Gli errori ci sono, ma io vado dritto fino in fondo alla stagione. Non cambio idea da una settimana all'altra". Qui sta il punto. Un conto è elogiare l'incremento del tempo effettivo di gioco che sfiora i 6 minuti e di questo siamo tutti felici, anche se a frantumare, sminuzzare, spezzettare le partite nel recente passato non è mai stato Babbo Natale, ma gli stessi arbitri.

Un conto è sentenziare: basta con i rigorini. Bravo. Bene. Bis. Ma chi li assegnava i rigorini, sempre Babbo Natale con tutto quello che ha da fare? Last but not least: ci dica Orsato, se alla luce della nuova linea draconiana, la centrale aerospaziale di Lissone debba essere chiusa o, se, invece, dovrebbe funzionare sempre e comunque in presenza di evidenti sfondoni arbitrali, come quelli ammessi dallo stesso designatore. Che sono già stati troppi, perché il Var li avrebbe cancellati.

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