Serie A, più calcio grazie all'IFAB. E si aspetta il pallone con il microchip
Effetto Orsato? Mica tanto. In attesa di una nuova/vecchia innovazione hi-tech, il pallone col microchip per verificare i tocchi (agli ultimi Mondiali fu decisivo in Portogallo-Croazia per il tocco di Matanovic che mise in offside Gvardiol; poteva essere determinante per il caso Lobotka in Inter-Napoli), che, però, non arriverà prestissimo (costi elevati e almeno un anno di pre-ordine, pare) un’occhiata ai numeri. E allora: siamo il campionato nel quale da quest’anno si gioca di più fra i cinque maggiori europei: 59'24" di media generale dopo cinque giornate di campionato, con un incremento di 5'5" rispetto alla stagione 2024-25 e di 5'53" rispetto allo scorso anno. I due estremi: 1h6'54" la gara con maggior tempo effettivo (Atalanta-Cagliari), 46'55" quella nella quale si è giocato di meno (Genoa-Frosinone). Frutto del protocollo Orsato? Non proprio. Perché, a parte la soglia alta dei falli - quella sì voluta dal nuovo designatore - che ha sicuramente ha evitato lo spezzettamento del gioco, il merito è delle nuove regole volute dall’Ifab prima dei Mondiali. Avete presente? Tempi stretti per le riprese del gioco, le sostituzioni, minacce di minuto (se basta) fuori dal campo per chi riceve le cure in campo senza ammonizione dell’avversario, rilanci dei portieri entro 8 secondi... La prova? In tutto il resto d’Europa si gioca di più, segno che non è questo o quel designatore ad influenzare la scena. In termini assoluti, l’unico torneo che ci batte è la Ligue1 con 60'03", ma l'incremento dovuto alle nuove regole è stato solo di 3'03". Dopo di noi, c’è la Liga (58'12" di media, +2'24"), la Premier (56'48", solo +1'46") e la Bundesliga (56'45", appena +30" in più).
Italia come l'Europa
L’effetto-soglia alta, invece, quella sì è tutta farina del sacco dell’ex internazionale di Schio, che ieri ha tenuto una sorta di lezione d’autore a Lissone, casa del VAR (sparito, ma fisicamente c’è ancora come è stato precisato indicando le salette adiacenti alla sala conferenze). Nelle prime cinque giornate, siamo a 22,74 falli fischiati a partita, in media con la Champions (22,83) e la Premier (22,64). Sotto solo la Bundes (22.31), sopra Liga (24,4) e Ligue1 (24,7). Siamo crollati nel numero di rigori dati (5 quest’anno, il dato più basso d’Europa, sono stati 12 lo scorso anno e 20 due anni fa) e delle espulsioni (2, nelle due stagioni precedenti sono state 8 e 9 andando a ritroso). Per non parlare del VAR, poi, ridotto ad un brandello di tecnologia: una sola OFR e 3 overrule, il dato dello scorso anno recita 14 OFR e 8 overrule.
Gli errori nelle prime 5 gare
Il problema però è analizzare tutti questi numeri e capire come hanno inciso sulle prime cinquanta partite della stagione. In Italia ci sono stati (lo ha ammesso Orsato) “non fischi” sbagliati, giustificati come «l’effetto collaterale» come lo ha chiamato il designatore per far crescere i giovani («i miei bambini»). «Effetti collaterali» che hanno però prodotto sei errori in campionato e due in coppa Italia fra rigori negati (il più grave, Kalulu su Rowe in Juve-Atalanta), espulsioni non date (Caqueret in Como-Parma) ed errati interventi VAR. Episodi già analizzati con gli allenatori la scorsa settimana sempre a Lissone. E Cagliari-Lecce (il più netto di tutti, senza voler convincere nessuno...)? E Genoa-Napoli? E Bologna-Torino? «Su certi episodi si può discutere, ma già che si discute significa che il VAR deve rimanerne fuori. La linea è questa e così si andrà avanti fino alla fine. Se cambio idea ogni settimana, destabilizzo tutti. I conti li facciamo a giugno». I conti, in realtà, sono già iniziati....
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