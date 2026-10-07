Chi uscirà più forte dalla sosta? Tecnici e preparatori sotto pressione
Quattro partite di Nations League in tredici giorni, dal 24 settembre al 6 ottobre, e dopo altri quattro giorni, il 10 ottobre, riparte la Serie A. Mettiamoci dentro anche il viaggio dei sudamericani e degli africani e avremo una situazione nuova, ancora da studiare per capirne gli effetti sul campionato. E’ come se fosse iniziato un Europeo, si fosse giocato il girone iniziale e si fosse fermato lì perché devono ricominciare i campionati nazionali. Tre settimane di sosta nel bel mezzo della stagione, mai successo prima se togliamo il Mondiale in Qatar, quando la Serie A si chiuse il 13 novembre 2022 per ripartire il 4 gennaio dell’anno successivo. Ci sono state altre lunghe soste, quelle invernali, ma allora i giocatori si riposavano, stavolta per la Serie A solo quelli impegnati in Nations League sono più di cento fra italiani e stranieri. Pochi si sono riposati. Non può fare testo nemmeno la pausa dal 28 dicembre 1980 al 18 gennaio 1981, pausa dovuta alla tournée della Nazionale in Uruguay, perché a quei tempi c’era un solo straniero e la Lega organizzò un memorabile torneo (tappabuchi) di Capodanno, iniziato a gennaio e terminato sei mesi dopo...
Chi può avere beneficiato della maxi sosta? Il punto su Fiorentina e Milan
Quale sarà il risultato di questa lunga interruzione lo capiremo solo nelle prossime giornate. Ci sono squadre che probabilmente ne potranno beneficiare. La Fiorentina, per esempio, che dopo il cambio in panchina ha avuto la possibilità di rimettere insieme le idee col nuovo allenatore e di recuperare la condizione, non proprio brillante, di chi si è fermato al Parco Viola. In più, Vanoli avrà dei giocatori con un bel morale, come Ndour, Mastantuono (a segno tutt’e due) e Fagioli, rilanciato in Nazionale da Mancini. Lo stesso rilancio (e qualcosa di più) di Gonçalo Ramos che torna a Milanello da grande protagonista del Portogallo post-Ronaldo (post, forse...). Ce ne sono altre, invece, che potrebbero al contrario trarne uno svantaggio, come il Frosinone che stava volando, sesto in classifica, dieci punti in cinque partite e un gioco brillante. Non sarà facile, per Alvini, mantenere lo stesso stato di grazia con venti giorni di solo riposo e allenamenti.
Allegri ritrova De Bruyne e Hojlund, ma ha perso Favasuli, Olivera e Vergara
Poi bisogna capire in quali condizioni fisiche torneranno i nazionali dopo un ciclo di quattro partite con moduli, sistemi di allenamento e compagni differenti. Sarà un periodo faticoso per gli allenatori e soprattutto per i preparatori, costretti a iniziare un nuovo lavoro. C’è chi ha perso per infortunio qualche giocatore, Allegri soprattutto che dovrà rinunciare a Favasuli, Olivera e soprattutto a Vergara, dopo l’eccellente debutto da titolare contro la Turchia: è uscito toccandosi il muscolo vicino alla caviglia e l’espressione già faceva intuire un problema non lieve. La Nations ha comunque restituito al Napoli un De Bruyne in gran forma e un Hojlund cannoniere, tre gol in quattro gare con la Danimarca, uno in più di quanti ne ha segnati in azzurro in cinque partite.
Sblocca la news esclusiva
Mensile
Plus+ Mensile€ 5,90al meseAbbonati ora
- Sito illimitato
- Rinnovo automatico
Il più conveniente
Plus+ Annuale€ 49,90all'annoAbbonati ora
- Sito illimitato
- Rinnovo automatico
Sei già abbonato?
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS