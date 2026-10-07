Chi uscirà più forte dalla sosta? Tecnici e preparatori sotto pressione

Quattro partite di Nations League in tredici giorni, dal 24 settembre al 6 ottobre, e dopo altri quattro giorni, il 10 ottobre, riparte la Serie A. Mettiamoci dentro anche il viaggio dei sudamericani e degli africani e avremo una situazione nuova, ancora da studiare per capirne gli effetti sul campionato. E’ come se fosse iniziato un Europeo, si fosse giocato il girone iniziale e si fosse fermato lì perché devono ricominciare i campionati nazionali. Tre settimane di sosta nel bel mezzo della stagione, mai successo prima se togliamo il Mondiale in Qatar, quando la Serie A si chiuse il 13 novembre 2022 per ripartire il 4 gennaio dell’anno successivo. Ci sono state altre lunghe soste, quelle invernali, ma allora i giocatori si riposavano, stavolta per la Serie A solo quelli impegnati in Nations League sono più di cento fra italiani e stranieri. Pochi si sono riposati. Non può fare testo nemmeno la pausa dal 28 dicembre 1980 al 18 gennaio 1981, pausa dovuta alla tournée della Nazionale in Uruguay, perché a quei tempi c’era un solo straniero e la Lega organizzò un memorabile torneo (tappabuchi) di Capodanno, iniziato a gennaio e terminato sei mesi dopo...

Chi può avere beneficiato della maxi sosta? Il punto su Fiorentina e Milan Quale sarà il risultato di questa lunga interruzione lo capiremo solo nelle prossime giornate. Ci sono squadre che probabilmente ne potranno beneficiare. La Fiorentina, per esempio, che dopo il cambio in panchina ha avuto la possibilità di rimettere insieme le idee col nuovo allenatore e di recuperare la condizione, non proprio brillante, di chi si è fermato al Parco Viola. In più, Vanoli avrà dei giocatori con un bel morale, come Ndour, Mastantuono (a segno tutt’e due) e Fagioli, rilanciato in Nazionale da Mancini. Lo stesso rilancio (e qualcosa di più) di Gonçalo Ramos che torna a Milanello da grande protagonista del Portogallo post-Ronaldo (post, forse...). Ce ne sono altre, invece, che potrebbero al contrario trarne uno svantaggio, come il Frosinone che stava volando, sesto in classifica, dieci punti in cinque partite e un gioco brillante. Non sarà facile, per Alvini, mantenere lo stesso stato di grazia con venti giorni di solo riposo e allenamenti.