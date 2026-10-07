Gli arbitri della sesta giornata di Serie A: Fabbri per Como-Roma, a Feliciani Napoli-Frosinone
Sono stati resi noti gli arbitri della sesta giornata di Serie A, che torna in campo dopo le tre settimane di stop per la pausa per le partite delle nazionali. Si parte sabato alle 15 con Genoa-Fiorentina, affidata a Maresca. Alle 18 l'Inter ospita il Parma a San Siro con Bonacina, poi alle 20.45 Napoli-Frosinone sarà diretta da Feliciani. Domenica alle 12.30 il big tra Como e Roma avrà come arbitro Fabbri. Scendono in campo Lazio e Monza con il direttore di gara Collu. Cagliari-Juventus è stata affidata a Marcenaro.
Fabbri arbitrerà Roma-Como, Collu per Lazio-Monza
Queste le designazioni arbitrali della sesta giornata di campionato: Genoa-Fiorentina (Maresca, sabato 10/10 h. 15), Inter-Parma (Bonacina, sabato 10/10 h. 18), Napoli-Frosinone (Feliciani, sabato 10/10 h. 20.45), Como-Roma (Fabbri, domenica 11/10 h. 12.30), Lazio-Monza (Collu, domenica 11/10 h. 15), Lecce-Bologna (Pairetto, domenica 11/10 h. 15), Sassuolo-Milan (Fourneau, domenica 11/10 h. 18), Cagliari-Juventus (Marcenaro, domenica 11/10 h. 20.45), Atalanta-Venezia (Tremolada, lunedì 12/10 h. 18.30), Torino-Udinese (Crezzini, lunedì 12/10 h. 20.45).
Serie A, le squadre arbitrali della sesta giornata
Di seguito arbitri, assistenti, quarti uomini e addetti al VAR per ogni partita della sesta giornata del campionato di Serie A:
GENOA-FIORENTINA, sabato 10/10 h. 15
Arbitro: Maresca
Assistenti: Colarossi – Fontemurato
IV: Colombo
VAR: Abisso
AVAR: Camplone
INTER-PARMA, sabato 10/10 h. 18
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Fontani – Barone
IV: Manganiello
VAR: Paterna
AVAR: Massimi
NAPOLI-FROSINONE, sabato 10/10 h. 20.45
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Berti – Perrotti
IV: Guida
VAR: Cosso
AVAR: Gariglio
COMO-ROMA, domenica 11/10 h. 12.30
Arbitro: Fabbri
Assistenti: Imperiale – Baccini
IV: Sozza
VAR: Gariglio
AVAR: Abisso
LAZIO-MONZA, domenica 11/10 h. 15
Arbitro: Collu
Assistenti: Bahri – Moro
IV: Mariani
VAR: Di Paolo
AVAR: Volpi
LECCE-BOLOGNA, domenica 11/10 h. 15
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Ceccon – Scarpa
IV: Di Bello
VAR: Mazzoleni
AVAR: Dionisi
SASSUOLO-MILAN, domenica 11/10 h. 18
Arbitro: Fourneau
Assistenti: Palermo – Rossi L.
IV: Chiffi
VAR: Santoro
AVAR: Meraviglia
CAGLIARI-JUVENTUS, domenica 11/10 h. 20.45
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Rossi C. – Lo Cicero
IV: Doveri
VAR: Camplone
AVAR: Maggioni
ATALANTA-VENEZIA, lunedì 12/10 h. 18.30
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Regattieri – Giuggioli
IV: Ayroldi
VAR: Meraviglia
AVAR: Piccinini
TORINO-UDINESE, lunedì 12/10 h. 20.45
Arbitro: Crezzini
Assistenti: Cavallina – Zezza
IV: Massa
VAR: Volpi
AVAR: Camplone
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