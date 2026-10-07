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Gli arbitri della sesta giornata di Serie A: Fabbri per Como-Roma, a Feliciani Napoli-Frosinone

L'Aia ha reso note le designazioni per il prossimo turno del campionato italiano: Collu arbitrerà Lazio-Monza
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3 min

Pubblicato il 07.10.2026, 15:14

Serie ARomanapoli

Sono stati resi noti gli arbitri della sesta giornata di Serie A, che torna in campo dopo le tre settimane di stop per la pausa per le partite delle nazionali. Si parte sabato alle 15 con Genoa-Fiorentina, affidata a Maresca. Alle 18 l'Inter ospita il Parma a San Siro con Bonacina, poi alle 20.45 Napoli-Frosinone sarà diretta da Feliciani. Domenica alle 12.30 il big tra Como e Roma avrà come arbitro Fabbri. Scendono in campo Lazio e Monza con il direttore di gara Collu. Cagliari-Juventus è stata affidata a Marcenaro

 

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Fabbri arbitrerà Roma-Como, Collu per Lazio-Monza

Queste le designazioni arbitrali della sesta giornata di campionato: Genoa-Fiorentina (Maresca, sabato 10/10 h. 15), Inter-Parma (Bonacina, sabato 10/10 h. 18), Napoli-Frosinone (Feliciani, sabato 10/10 h. 20.45), Como-Roma (Fabbri, domenica 11/10 h. 12.30), Lazio-Monza (Collu, domenica 11/10 h. 15), Lecce-Bologna (Pairetto, domenica 11/10 h. 15), Sassuolo-Milan (Fourneau, domenica 11/10 h. 18), Cagliari-Juventus (Marcenaro, domenica 11/10 h. 20.45), Atalanta-Venezia (Tremolada, lunedì 12/10 h. 18.30), Torino-Udinese (Crezzini, lunedì 12/10 h. 20.45).

 

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Serie A, le squadre arbitrali della sesta giornata

Di seguito arbitri, assistenti, quarti uomini e addetti al VAR per ogni partita della sesta giornata del campionato di Serie A:

GENOA-FIORENTINA, sabato 10/10 h. 15

Arbitro: Maresca

Assistenti: Colarossi – Fontemurato

IV: Colombo

VAR: Abisso

AVAR: Camplone

INTER-PARMA, sabato 10/10 h. 18

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Fontani – Barone

IV: Manganiello

VAR: Paterna

AVAR: Massimi

NAPOLI-FROSINONE, sabato 10/10 h. 20.45

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Berti – Perrotti

IV: Guida

VAR: Cosso

AVAR: Gariglio

COMO-ROMA, domenica 11/10 h. 12.30

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Imperiale – Baccini

IV: Sozza

VAR: Gariglio

AVAR: Abisso

LAZIO-MONZA, domenica 11/10 h. 15

Arbitro: Collu

Assistenti: Bahri – Moro

IV: Mariani

VAR: Di Paolo

AVAR: Volpi

LECCE-BOLOGNA, domenica 11/10 h. 15

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Ceccon – Scarpa

IV: Di Bello

VAR: Mazzoleni

AVAR: Dionisi

SASSUOLO-MILAN, domenica 11/10 h. 18

Arbitro: Fourneau

Assistenti: Palermo – Rossi L.

IV: Chiffi

VAR: Santoro

AVAR: Meraviglia

CAGLIARI-JUVENTUS, domenica 11/10 h. 20.45

Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Rossi C. – Lo Cicero

IV: Doveri

VAR: Camplone

AVAR: Maggioni

ATALANTA-VENEZIA, lunedì 12/10 h. 18.30

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Regattieri – Giuggioli

IV: Ayroldi

VAR: Meraviglia

AVAR: Piccinini

TORINO-UDINESE, lunedì 12/10 h. 20.45

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Cavallina – Zezza

IV: Massa

VAR: Volpi

AVAR: Camplone

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