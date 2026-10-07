Gli arbitri della sesta giornata di Serie A: Fabbri per Como-Roma, a Feliciani Napoli-Frosinone

Sono stati resi noti gli arbitri della sesta giornata di Serie A, che torna in campo dopo le tre settimane di stop per la pausa per le partite delle nazionali. Si parte sabato alle 15 con Genoa-Fiorentina, affidata a Maresca. Alle 18 l'Inter ospita il Parma a San Siro con Bonacina, poi alle 20.45 Napoli-Frosinone sarà diretta da Feliciani. Domenica alle 12.30 il big tra Como e Roma avrà come arbitro Fabbri. Scendono in campo Lazio e Monza con il direttore di gara Collu. Cagliari-Juventus è stata affidata a Marcenaro.