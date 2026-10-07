Pato e il retroscena di mercato: "Mi voleva l'Inter, ma ho fatto bene a scegliere il Milan"

La storia di Pato al Milan è ricca di soddisfazioni. In sei anni di rossonero, dal 2007 al 2013, l'ex attaccante brasiliano ha vinto lo scudetto del 2010-2011 e la Supercoppa italiana del 2011. Soprattutto, ha lasciato un bellissimo ricordo nella memoria dei suoi vecchi tifosi, che del "Papero" - così come era soprannominato - hanno saputo apprezzare le grandi doti tecniche. Intervistato dal canale della Lega Serie A, Pato ha ricordato proprio quei momento al Milan, a cominciare dal suo arrivo in Italia: "Ero giovanissimo. E questo è bello, perché io vivevo a Porto Alegre, venivo da una spiaggia piccolina. Mi ricordo che mentre andavo a Forte dei Marmi è passata una Ferrari: non ne avevo mai vista una. Quindi sono andato lì a incontrare Galliani, e poi da lì lui mi ha portato a incontrare il mister Ancelotti. Davanti a tutti mi presenta, piccolino e tutto timido. Tutti si sono alzati, tutti mi hanno dato la mano e mi hanno abbracciato: quello per me è stato bellissimo".