Pato scherza prima di Francia-Marocco

Pato e il retroscena di mercato: "Mi voleva l'Inter, ma ho fatto bene a scegliere il Milan"

L'ex attaccante rossonero poteva finire in nerazzurro: "C'era un interesse, ma alla fine ho fatto la scelta giusta"
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3 min

Pubblicato il 07.10.2026, 17:18

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La storia di Pato al Milan è ricca di soddisfazioni. In sei anni di rossonero, dal 2007 al 2013, l'ex attaccante brasiliano ha vinto lo scudetto del 2010-2011 e la Supercoppa italiana del 2011. Soprattutto, ha lasciato un bellissimo ricordo nella memoria dei suoi vecchi tifosi, che del "Papero" - così come era soprannominato - hanno saputo apprezzare le grandi doti tecniche. Intervistato dal canale della Lega Serie A, Pato ha ricordato proprio quei momento al Milan, a cominciare dal suo arrivo in Italia: "Ero giovanissimo. E questo è bello, perché io vivevo a Porto Alegre, venivo da una spiaggia piccolina. Mi ricordo che mentre andavo a Forte dei Marmi è passata una Ferrari: non ne avevo mai vista una. Quindi sono andato lì a incontrare Galliani, e poi da lì lui mi ha portato a incontrare il mister Ancelotti. Davanti a tutti mi presenta, piccolino e tutto timido. Tutti si sono alzati, tutti mi hanno dato la mano e mi hanno abbracciato: quello per me è stato bellissimo".

Milan, Pato e Serginho fanno impazzire i tifosi prima del match con il Liverpool
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Pato e i campioni brasiliani al Milan

Al Milan Pato ha avuto l'onore e il privilegio di condividere lo spogliatoio con tanti campioni brasiliani: "Kakà lo seguivo tanto, però giocava in una posizione diversa dalla mia. Per me Ronaldo è sempre stato l'idolo: mi ero persino fatto i capelli come lui! Poi, mentre ero al Milan, è arrivato anche quello che per me è stato il massimo assoluto, il più forte di tutti: Ronaldinho". 

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