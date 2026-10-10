Dove vedere Inter-Parma in tv? Dazn o Sky, orario
Alberto Gilardino fa il suo esordio sulla panchina del Parma proprio contro i campioni d'Italia in carica. Archiviata la lunga sosta dedicata alle nazionali, l'Inter di Cristian Chivu torna a giocare a San Siro dinanzi al proprio pubblico, in occasione della sesta giornata del campionato di Serie A. Riflettori puntati sui nerazzurri, chiamati a gestire subito il doppio impegno, con la Champions all'orizzonte.
Inter-Parma, l'orario
Il confronto tra Chivu e Gilardino andrà in scena oggi, sabato 10 ottobre, alle ore 18 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro. Direzione di gara affidata a Kevin Bonacina della sezione di Bergamo.
Dove vedere Inter-Parma in diretta tv
Inter-Parma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Inter-Parma, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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