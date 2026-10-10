Dove vedere Napoli-Frosinone in tv? Dazn o Sky, orario
Nella splendida cornice dello stadio "Maradona", il Napoli di Max Allegri ospita il Frosinone di Massimiliano Alvini in occasione del match che chiude il sabato dedicato alla sesta giornata del campionato di Serie A. Si torna a fare sul serio dopo tre settimane di sosta, con gli azzurri chiamati a far punti per non perdere ulteriore terreno dalle zone nobili della classifica. I ciociari, dal canto loro, rappresentano la vera sorpresa di questo avvio di stagione, come testimonia il bottino finora accumulato (10 punti). Adesso, è tempo di conferme.
Napoli-Frosinone, l'orario
Fischio d'inizio previsto per oggi, sabato 10 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio "Diego Armando Maradona". Toccherà al Sig. Ermanno Feliciani della sezione di Teramo dirigere l'incontro.
Dove vedere Napoli-Frosinone in diretta tv
Napoli-Frosinone sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Napoli-Frosinone, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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