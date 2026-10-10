Dove vedere Genoa-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario
A Marassi si affrontano il Genoa di Daniele De Rossi e la Fiorentina di Paolo Vanoli, due squadre a caccia di punti per tenere a debita distanza dalla zona calda della classifica. Momento critico per il Grifone, con un solo punto all'attivo dopo le prime cinque giornate di campionato, mentre la viola sembra aver trovato nuova linfa grazie alla cura dell'ex allenatore del Torino, tornato a Firenze dopo la parentesi dello scorso anno.
Genoa-Fiorentina, l'orario
Il match andrà in scena oggi, sabato 10 ottobre, alle ore 15 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova. Fischietto affidato all'arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli.
Dove vedere Genoa-Fiorentina in diretta tv
Genoa-Fiorentina sarà trasmessa, previo abbonamento, in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Genoa-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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