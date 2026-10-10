Vanoli: "Dello scorso anno non voglio più nulla, Marassi la trasferta più difficile"

Dove vedere Genoa-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

De Rossi sfida Vanoli in occasione della sesta giornata del campionato di Serie A: le probabili formazioni e le info per seguire il match
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3 min

Pubblicato il 10.10.2026, 10:40

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A Marassi si affrontano il Genoa di Daniele De Rossi e la Fiorentina di Paolo Vanoli, due squadre a caccia di punti per tenere a debita distanza dalla zona calda della classifica. Momento critico per il Grifone, con un solo punto all'attivo dopo le prime cinque giornate di campionato, mentre la viola sembra aver trovato nuova linfa grazie alla cura dell'ex allenatore del Torino, tornato a Firenze dopo la parentesi dello scorso anno.

Genoa-Fiorentina, l'orario

Il match andrà in scena oggi, sabato 10 ottobre, alle ore 15 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova. Fischietto affidato all'arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli.

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Dove vedere Genoa-Fiorentina in diretta tv

Genoa-Fiorentina sarà trasmessa, previo abbonamento, in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Genoa-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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