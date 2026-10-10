Per il Genoa finisce il periodo nero: De Rossi batte 2-1 la Fiorentina e tira un sospiro di sollievo

Il periodo nero è finito. E non è un caso che l'abbraccio più sentito, il primo almeno, Daniele De Rossi lo regali a Stephan El Shaarawy che, da anni, lo conosce. È stato suo compagno e, prima alla Roma e ora qui, suo giocatore. Sapevano bene entrambi quanto per il Genoa fossero importanti i tre punti contro la Fiorentina e, negli interminabili minuti finali, sono stati l'uno accanto all'altro. A Marassi finisce 2-1 : esce col sorriso De Rossi, decisamente meno soddisfatto Vanoli. Perché la Fiorentina ha dominato il secondo tempo e se si fosse svegliata prima forse il risultato sarebbe stato diverso.

Invece l'avvio viola è da brividi. Mentre il Genoa pare davvero senza scorie e ruggini. La squadra di De Rossi entra in campo convinta e non può essere solo merito della difesa a 4 o di un Marassi carico come non mai, con oltre 31mila spettatori. La sosta pare aver fatto bene al Genoa, illuminato dalla corsa e dalle idee di Traorè , dal piede di El Shaarawy e dalla grinta di Osmajic che con un gol e un assist regala ai compagni il doppio vantaggio. Il montenegrino, che come carattere ricorda un connazionale che De Rossi conosce molto bene (Mirko Vucinic) si carica la squadra sulle spalle.

Dopo 8' è rapace nell'avventarsi sul tiro-cross di Ellertsson che approfitta di una respinta non perfetta di De Gea sul tiro di El Shaarawy mentre al 16' serve benissimo Messias in area per il raddoppio. Anche se, va detto, la dormita di Ranieri che buca il pallone è decisiva. La Fiorentina è spaesata dalla grinta e dalla corsa del Genoa, De Gea evita il tracollo con una gran parata su punizione, ancora, di El Shaarawy che avrebbe meritato ben altra fortuna. La squadra di De Rossi sembra assatanata, la Fiorentina sbaglia tanti passaggi e pressa poco. Vanoli si infuria, nonostante al 19' Gnonto segni il gol del 2-1, annullato per fuorigioco. Sul finire del tempo i viola, però, si svegliano, Mastantuono cresce, Ranieri di testa manda fuori di un soffio e il Genoa arretra il baricentro. Anche perché Frendrup e Traorè fanno respirare Fagioli che inizia a ragionare.

Fiorentina, la scossa arriva troppo tardi

È il preludio del secondo tempo: il Genoa non è brillante come nel primo, la pressione inizia a farsi sentire, Marassi è un catino, la Fiorentina alza il ritmo e mette in campo qualita e peso in attacco con Pellegrino. A un quarto d'ora dal termine si riaporono i giochi: il cross di Jimenez è deviato in porta da Vasquez e il Genoa inizia a vedere i fantasmi. De Rossi è incontenibile in panchina, El Shaarawy e Messias sono in piedi accanto a lui; dall'altra parte Vanoli praticamente entra in campo per spingere i suoi all'ultimo assalto. Alle 16.56 Maresca fischia la fine: il Genoa vince la prima partita in campionato, alla Fiorentina il rammarico di essersi svegliata troppo tardi. Entrambe sono a quota 4 in classifica, la prossima settimana arrivano due sfide da brividi: la Roma per il Genoa all'Olimpico, il Como di Fabregas al Franchi.