Inter-Parma diretta Serie A: segui il match tra Chivu e Gilardino LIVE

L'Inter ospita il Parma a San Siro nella sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A . I nerazzurri, primi in classifica, imbattuti al pari di Roma e Lazio, tornano in campo dopo la maxi pausa per le partite delle nazionali e Chivu affronta il suo passato. I gialloblù arrivano alla sfida con un nuovo allenatore in panchina a margine dell 'addio a sorpresa di Cuesta e dell'arrivo di Gilardino: a lui il compito di allontanare la squadra emiliana dalla zona retrocessione. Segui la partita in diretta su Corrieredellosport.it : aggiornamenti in tempo reale.

18:42

42' - Diagonale di Dimarco

Pio Esposito lavora un gran pallone per Dimarco: tiro col sinistro sul tocco all'indietro dell'attaccante, deviato dai difensori del Parma. Calcio d'angolo per l'Inter.

18:41

41' - Inter in controllo

Tre gol di vantaggio e amministrazione serena dell'ampio vantaggio: l'Inter di Chivu è in pieno controllo a San Siro.

18:40

40' - Touré reclama dopo uun contatto con Pavard: tutto regolare

Touré ruba il tempo Pavard e va a terra: tutto regolare. Bonacina non ha dubbi e lascia proseguire.

18:38

38' - Il Parma prova a scuotersi

Fabbian prova a far rientrare il Parma in partita: approfitta di una sponda di Elphege, ma calcia alto da posizione favorevole.

18:31

31' - Gol di Thruam, Inter-Parma 3-0

Gol di Thuram. Dilaga l'Inter. Mkhitaryan fa partire la corsa di Thuram verso la porta del Parma. L'attaccante fraancese, da posizione defilata, incrocia il destro e supera Corvi. Inter-Parma 3-0.

18:25

25' - L'Inter spinge alla ricerca del colpo del ko

L'Intera attacca il Parma, nerazzurri alla ricerca del colpo del ko.

18:21

21' - Corvi salva il Parma

Corvi decisivo su Dimarco. Esposito dal limite dell'area di rigore vede e serve il compagno di squadra, che non ci pensa su due volte e calcia in maniera potente: l'estremo difensore del Parma para in due tempi.

18:18

18' - Gol di Calhanoglu, Inter-Parma 2-0

Calhanoglu calcia forte. Corvi intuisce l'angolo ma non basta. La conclusione è forte, il pallone gli passa sotto la pancia. Inter-Parma 2-0.

18:17

17' - Calcio di rigore per l'Inter

Bonacina annuncia l'esito della revisione al monitor: calcio di rigore per l'Inter. Calhanoglu sul dischetto.

18:15

15' - L'Inter invoca un calcio di rigore, Bonacina va a rivedere tutto

Protesta l'Inter per un contatto in area tra Diego Carlos e Esposito, Bonacina lascia correre ma poi viene richiamato al monitor.

18:13

13' - Gol di Sucic, Inter-Parma 1-0

Gol di Sucic. Erroraccio di Corvi. Passaggio centrale troppo lento per Keita, Sucic ruba palla e calcia forte a incrociare col sinistro sotto la traversa.

18:12

12' - Tiro di Calhanoglu

Azione insistita dell'Inter, conclusa con un destro dalla distanza di Calhanoglu: alto.

18:08

8' - Parma vicino al vantaggio

Touré è in palla: viene lanciato in verticale da Keita, entra in area, rientra sul destro e cerca il palo lontano: fuori di pochissimo.

18:06

6' - Inter-Parma, tentativo di Touré

Touré controlla e ci prova da lontano con un destro rasoterra indirizzato sul primo palo: Martinez è attento.

18:04

4' - Ci prova Dimarco

Ancora Diouf in attacco, prova a sfondare sulla destra, un rimpallo favorisce Dimarco: tiro al volo, blocca Corvi.

18:03

3' - Diouf subito propositivo

Percussione palla al piede di Diouf, fermato da Keita in area di rigore. L'arbitro Bonacina fa cenno di continuare a giocare.

18:01

1' - Partiti! Inter-Parma è iniziata

Calcio d'inizio, via a Inter-Parma.

17:57

Inter e Parma fanno il loro ingresso in campo

Inter e Parma fanno il loro ingresso in campo. Sta per iniziare il match valido per la sesta giornata di Serie A.

17:45

Inter-Parma, tutto pronto per il calcio d'inizio

Inter e Parma hanno concluso le operazioni di riscaldamento: tutto pronto per il calcio d'inizio.

17:37

Pio Esposito prima di Inter-Parma: "Ho voglia di continuare così"

Pio Esposito a Dazn prima di Inter-Parma: "Sono molto contento per come è andata in Nazionale e per come abbiamo iniziato con l'Inter. Ho molta voglia di continuare così. Per un motivo o un altro siamo partiti andando sotto in molte gare, cercheremo di migliorare l'approccio per evitare che accada ancora. Qualunque squadra viene a San Siro prova sempre a dare qualcosa in più. Serve la nostra miglior versione per non permetterglielo".

17:28

Cherubini: "Cuesta? Meglio lasciarsi senza aspettare un momento negativo"

L'amministratore delegato Federico Cherubini a Dazn prima di Inter-Parma: "L'anno scorso abbiamo fatto una scelta coraggiosa con Carlos Cuesta. Abbiamo vissuto un anno con tante difficoltà, che ci hanno uniti e portato a superarle. Quest'anno abbiamo iniziato in maniera un po' diversa, regendo alle difficoltà non con la stessa unità. Meglio lasciarsi quando le cose vanno per così dire bene. Lo abbiamo fatto dopo una vittoria perché sarebbe stato scorretto aspettare un momento negativo. Perdere, ogni anno, i giocatori più importanti, comprendo sia difficile da accettare. Ma dobbiamo ragionare sul lungo termine abbiando la competitività alla sostenibilità. Non dobbiamo dato per scontata la nostra presenza in Serie A, pur volendo crescere con ambizione, che vogliamo alzare. Gilardino? Un ragazzo motivato. Mi è sempre piaciuta la sua umiltà, la sua tranquillità, non è a Parma per quello che ha fatto da giocatore, ma perché si è conquistato tutto partendo dal basso. Ha tanta voglia riscattarsi e farlo con noi sarà la cosa migliore".

17:27

I giocatori a disposizione di Chivu e Gilardino

I giocatori a disposizione di Chivu: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Zielinski, Lautaro, Luis Henrique, Bonny, Barella, Akanji, Bovio, Bastoni, Spence.

I giocatori a disposizione di Gilardino: Ghidotti, Daffara, Diallo Thiao, Cremaschi, Romero, Bernabé, Frigan, Britschgi, Ordonez, Konaté, D. Diallo, Drobnic, Lontani.

17:18

Chivu: "Parma più imprevedibile con l'arrivo di Gilardino"

Chivu a Dazn prima di Inter-Parma: "La presenza di Gilardino rende il Parma un po' più imprevedibile, è un'incognita come arriverà qui a San Siro. Restiamo concentrati su noi, sui nostri valori. Bastoni? Mi fa piacere averlo visto determinante in nazionale, in una difesa a 4. Si è divertito, gli è piaciuto. Mi fa piacere che tutti i giocatori sono tornati sani dagli impegni con le nazionali. Diouf? Nessuno lo dice, ma è diventato internazionale in una squadra importante nel mondo. Pio Esposito è internazionale da un bel po'. Ci fa piacere averlo nel nostro pacchetto offensivo e vederlo determinante come lo è per noi".

17:15

Troilo prima di Inter-Parma: "Gilardino ci ha detto di restare tranquilli"

Troilo a Dazn prima di Inter-Parma: "Gilardino? Ci ha detto che dobbiamo stare tranquilli, rimanere concentrati sulle cose che abbiamo preparato nelle ultime settimane".

17:01

Come arrivano alla sfida Inter e Parma

Come arrivano alla sfida odierna Inter e Parma. (Fonte: Opta)

16:52

Le formazioni ufficiali di Inter-Parma

Inter-Parma, le formazioni ufficiali.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisscek, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Delprato; Carboni, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Elphege. Allenatore: Gilardino.

16:50

Le curiosità prepartita su Inter e Parma

Tutte le curiosità prepartita su Inter e Parma. (Fonte: Opta)