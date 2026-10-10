Napoli-Frosinone diretta Serie A: segui la sfida tra Allegri e Alvini, il risultato LIVE

20:58

12' - Ritmi alti al Maradona

Partita belissima fin qui, giocata ad alta intensità e con già le prime occasioni pericolose. Il Maradona carica il Napoli per sbloccare subito questa partita e partire col piede giusto.

20:53

7' - Risponde il Frosinone

Prova a rispondere all'improvviso il Frosinone, ma il tentativo di Kvernadze viene deviato in angolo.

20:51

5' - Napoli scatenato in questo avvio

Cinque minuti di gioco solo nella metà campo del Frosinone, Napoli aggressivo che vuole subito il gol.

20:49

3' - Palo di Hojlund!

Napoli indiavolato, partenza incredibile al Maradona: gol di nuovo sfiorato con il tiro di Hojlund che sbatte contro il palo!

20:47

1' - Subito pericoloso il Napoli

Parte forte la squadra di Allegri: sulla destra Hojlund, palla al centro per il tiro di Lang che viene murato. Applaude il Maradona.

20:45

+++ 1' - si parte: INIZIA NAPOLI-FROSINONE! +++

Fischia Feliciani, primo pallone dei padroni di casa: inizia Napoli-Frosinone!

20:42

Squadre in campo: ci siamo!

Ora in campo Napoli e Frosinone: tra poco si parte!

20:30

Le squadre stanno tornando negli spogliatoi

Termina il riscaldamento pre-partita, le squadre stanno ora tornando negli spogliatoi: tra poco il fischio d'inizio!

20:20

Atmosfera caldissima al Maradona, meno di mezz'ora al fischio d'inizio

Prosegue il riscaldamento in campo, meno di mezz'ora al via: l'atmosfera al Maradona è caldissima nonostante il brutto tempo.

20:17

Allegri: "Ecco quanto può giocare McTominay"

"Durante la sosta abbiamo avuto tanti giocatori in Nazionale o infortunati, quindi abbiamo lavorato sul recupero dei giocatori. Sappiamo l'importanza della partita, dobbiamo creare i presupposti per vincerla. McTominay? So del suo entusiasmo, 30 minuti a disposizione li può avere. È un recupero importante. Badiashile e Neres? Nel calcio mi dovete dire chi è che non sbaglia... Oggi possiamo vincere una partita per sovvertire le critiche. Tutti sbagliamo, bisogna essere sereni, il valore del giocatore non scende se capitano degli errori. Modulo? Non è questione di cambio modulo, ho solo messo uno più difensivo come Di Lorenzo, cambia poco". Così Allegri nel pre-partita ai microfoni di Dazn.

20:11

Allegri sulle condizioni dei suoi giocatori

"McTominay non è al 100%, Anguissa è fuori, ho voluto far riposare un po' Gilmour. De Bruyne in quella posizione può fare bene. Politano negli ultimi giorni non stava benissimo. Il Frosinone gioca bene, con velocità ed entusiasmo. Ora inizia un periodo di campionato e Champions importante, abbiamo lasciato tanti punti nelle prime cinque partite. Servirà la cattiveria giusta per segnare e subire meno". Così Allegri nel pre-partita ai microfoni di Sky Sport.

20:08

Napoli in campo, boato dei tifosi

Entrano ora in campo gli azzurri per il riscaldamento pre-partta, boato dei tifosi ad accogliere il ritorno in campo della propria squadra.

20:04

Maradona pieno di tifosi, per ora non piove

Si è già riempito di tifosi lo stadio Maradona, mentre intanto il tempo regge e non piove. Restano però tantissime nuvole sopra l'impianto ed è possibile che inizi a piovere durante il match.

19:51

Panchina corta per Allegri, c'è McTominay

Questa la panchina (corta) a disposizione di Allegri per questa sfida:

A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gilmour, McTominay, Lucca, Politano, Giovane, Beukema, Marianucci, Pereyra.

19:42

+++ Frosinone, la formazione ufficiale di Alvini +++

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini

19:41

+++ Napoli, la formazione ufficiale di Allegri +++

NAPOLI (3-4-3): Meret, Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile, Di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka, Spinazzola, Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Allegri

19:39

Frosinone, la probabile formazione di Alvini

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini.

A disposizione: Pisseri, Desplanches, Cittadini, Amey, Cichella, Zerbin, Akpoguma, El Azzouzi, Fini, Hasa, Terzic, Fayed, Bobcek, Tchato.

Indisponibili: Birligea, Grillitsch.

19:32

Il Napoli torna in campo a caccia di riscatto

L'ultima partita del Napoli prima della lunga sosta nazionali è stato il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina. La classifica vede gli azzurri al nono posto con 7 punti: serve ritrovare la vittoria e punti importanti per ritornare in alto.