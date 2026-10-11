Moviola Napoli-Frosinone: Feliciani, rigore sotto soglia ma c’è contatto

Gli episodi più discussi della sfida tra gli azzurri di Allegri e i ciociari di Alvini, chiusa sul 3-0
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
Dario Cervellati
Dario Cervellati

2 min

Pubblicato il 11.10.2026, 08:15

ogginapoliFrosinoneMoviola

1 / 2

Successiva

Napoli-Frosinone

Feliciani: 6

La gestione disciplinare di Feliciani è corretta. Nel complesso l'arbitro pur con qualche sbavatura è rimasto in controllo della partita: 19 i falli complessivi fischiati, tra i quali il rigore per il Napoli.

 

Pagelle Napoli-Frosinone: con Badiashile non si passa, McTominay is back. Tutti i voti degli azzurri 
Guarda la gallery

La scelta sul rigore

Il calcio di rigore è sotto soglia, ma il contatto c'è. Hojlund si era conquisto il vantaggio rispetto a Cittadini che intervenendo da dietro si è preso un rischio che ha finito per pagare, anche se l'intervento non è nettissimo.

La ripetizione del rigore

Da regolamento «il portiere difendente deve avere almeno parte di un piede che tocchi o sia in linea o sia dietro la linea di porta» e siccome Palmisani, che aveva entrambi i piedi oltre la linea, ha tratto vantaggio dall'infrazione parando il tiro, è stata corretta la ripetizione del calcio di rigore.

1 / 2

Successiva
Tutte le news
Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS