Moviola Napoli-Frosinone: Feliciani, rigore sotto soglia ma c’è contatto
Napoli-Frosinone
Feliciani: 6
La gestione disciplinare di Feliciani è corretta. Nel complesso l'arbitro pur con qualche sbavatura è rimasto in controllo della partita: 19 i falli complessivi fischiati, tra i quali il rigore per il Napoli.
La scelta sul rigore
Il calcio di rigore è sotto soglia, ma il contatto c'è. Hojlund si era conquisto il vantaggio rispetto a Cittadini che intervenendo da dietro si è preso un rischio che ha finito per pagare, anche se l'intervento non è nettissimo.
La ripetizione del rigore
Da regolamento «il portiere difendente deve avere almeno parte di un piede che tocchi o sia in linea o sia dietro la linea di porta» e siccome Palmisani, che aveva entrambi i piedi oltre la linea, ha tratto vantaggio dall'infrazione parando il tiro, è stata corretta la ripetizione del calcio di rigore.
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