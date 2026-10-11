Moviola Inter-Parma: Bonacina male sul rigore e salvato dal Var
Inter-Parma
Bonacina: 5,5
Bonacina inizia con due errori: manca un’ammonizione a Sucic e si perde il netto fallo da rigore di Diego Carlos su Pio Esposito. Lo salva il VAR Paterna richiamandolo, giustamente al monitor, e mostrandogli le immagini che convincono l'arbitro ad assegnare il fallo dopo l'On Field Review. Sono le uniche sviste in una partita che, indirizzata dal risultato, non presenta particolari difficoltà di gestione, ma che l'arbitro dirige rimanendo sempre vicino all'azione.
Il rigore per l'Inter
Bonacina, però, non vede il pestone, in ritardo, di Diego Carlos sul piede destro di Pio Esposito. Rimedia solo dopo una rapida OFR.
Nessun fallo su Touré
Valuta, invece, subito bene al 40' del primo tempo il contatto tra Pavard ed El Bilal Touré, che va a terra nell'area dell'Inter. Il difensore prende il braccio del giocatore del Parma, ma è un intervento troppo leggero per essere considerato falloso.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS