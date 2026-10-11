Moviola Inter-Parma: Bonacina male sul rigore e salvato dal Var

Inter-Parma

Bonacina: 5,5

Bonacina inizia con due errori: manca un’ammonizione a Sucic e si perde il netto fallo da rigore di Diego Carlos su Pio Esposito. Lo salva il VAR Paterna richiamandolo, giustamente al monitor, e mostrandogli le immagini che convincono l'arbitro ad assegnare il fallo dopo l'On Field Review. Sono le uniche sviste in una partita che, indirizzata dal risultato, non presenta particolari difficoltà di gestione, ma che l'arbitro dirige rimanendo sempre vicino all'azione.