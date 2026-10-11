Come ha fatto Svilar a rompersi il dito del piede? Potrà tornare prima del previsto? L’esperto risponde a tutte le domande 

INVIATA A COMO - Il video di Mile Svilar, che in una caduta apparentemente banale, si rompe il dito del piede , è ovviamente diventato virale. Non solo tra i romanisti, ma in generale tra gli appassionati di calcio ha generato molta curiosità. Abbiamo quindi cercato di capirne di più con il dottor Alessandro Piperno, specialista in ortopedia e traumatologia, specializzato in microchirurgia robotica.

“Le fratture o microfratture da stress sono condizioni che colpiscono l’osso e sono dovute a un’ipersollecitazione dell’osso o di un’articolazione. Solitamente sono caratterizzate da edema e ematoma interno all’osso e da una parziale interruzione dell’osso stesso, senza interruzione completa che determinerebbe un quadro di fattura”.

Un altro elemento che è emerso è che la frattura non è scomposta. Immaginiamo che questo sia un elemento particolarmente dirimente. Che avrebbe comportato una frattura scomposta?

“Come detto nelle fratture e microfratture da stress non c’è interruzione completa del segmento osseo e quindi è impossibile una scomposizione. Il vantaggio di queste condizioni è che il conservato allineamento dei segmenti favorisce una guarigione più rapida rispetto alle fratture scomposte”.

L’allenatore ha parlato dell’ipotesi di mettere una vite. È un intervento particolarmente invasivo? Esiste un’ipotesi conservativa in questi casi?

“La possibilità di eseguire un’osteosintesi, ossia posizionare una vite che unisca e metta in compressione le porzioni di osso coinvolte nella microfrattura da stress, è una possibile e valida alternativa che potenzialmente può accelerare i tempi di recupero. L’intervento in questione è mini-invasivo, pertanto prevede un accesso chirurgico di pochi millimetri e un tempo di guarigione della ferita chirurgica di pochi giorni”.

I tifosi della Roma possono stare tranquilli rispetto al fatto che una volta smaltito l’infortunio Svilar tornerà come prima?

“Queste condizioni tendono, se trattate in maniera corretta, a regredire completamente e a non lasciare alcuno strascico riguardo alla performance atletica dell’atleta”.

Gasperini ha parlato di settimane per rivederlo in campo? È possibile stimare tempi più precisi?

“Non sarebbe corretto da parte mia sostituirmi ai medici che tratteranno Svilar, così come allo staff sanitario del club, che è altamente qualificato. I tempi di guarigione sono di per sé variabili, sia sulla base dell’attività biologica del soggetto colpito, sia per il trattamento che si deciderà di seguire”.