Como e Roma, la linea è chiara: età medie più basse tra le grandi

Como e Roma, occhio di riguardo per i giovani

Si compra giovane da queste parti, possibilmente under. Ne va da sé che sia Fabregas sia Gasp, gli ingegneri di questi due progetti che sono così diversi per carisma, carattere ed esperienze, lavorino senza sosta per valorizzare quei talenti. Il tecnico più giovane della Serie A (39 anni) e quello più esperto (68) non sono abituati a guardare le carte d'identità: con loro giocano quelli bravi, se poi rientrano pure in una certa fascia d'età meglio per i club. Entrambi alzano il livello della pressione dei gruppi che allenano con il chiaro obiettivo di forgiare fin da subito caratteri e mentalità. Così il 2002 Couto sta al 2003 Wesley e il 2004 Valle al 2007 Lulli, giusto per restare a quei duelli sulle corsie che oggi esalteranno il confronto del Sinigaglia. Il menù di giornata prevede poi tanto altro. Da Cunha e Koné, ad esempio, sono entrambi nati nel 2001 e oggi hanno in comune una centralità assoluta nella nazionale francese, una delle migliori del pianeta. Anche i classe 2003 Baturina e Soulé hanno la stessa età, mentre tra Diao e Mora ci sono due anni, 21 il senegalese e 19 il portoghese, ma in campo hanno la malizia di due veterani.