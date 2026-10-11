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Dove vedere Como-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Fabregas sfida Gasperini nel big match della sesta giornata di Serie A: le probabili formazioni e le info per seguire la partita
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Pubblicato il 11.10.2026, 09:43

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La domenica della sesta giornata di Serie A si apre al "Sinigaglia" di Como, con il big match tra la squadra di Fabregas e la Roma di Gasperini. I padroni di casa sono chiamati a riprendere il prorprio cammino, dopo la sconfitta rimediata contro il Frosinone prima della sosta. I giallorossi invece vogliono tenere la scia dell'Inter. Due grandi assenti per parte: il Como sarà senza Kean, la Roma senza Svilar.

Como-Roma, l'orario

Il match andrà in scena oggi, domenica 11 ottobre, alle ore 12:30 allo stadio "Sinigaglia" di Como. Fischietto affidato all'arbitro Fabbri della sezione di Ravenna.

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Dove vedere Como-Roma in diretta tv

Como-Roma sarà trasmessa, previo abbonamento, in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Como-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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