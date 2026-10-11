Juric: "Stimo Gattuso come allenatore e come uomo"

Dove vedere Lazio-Monza in tv? Dazn o Sky, orario

All'Olimpico la squadra di Gattuso ospita gli uomini di Juric: le probabili formazioni e le info per seguire la partita
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Pubblicato il 11.10.2026, 09:57

Serie ALazioMonza

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Prosegue la sesta giornata di Serie A. All'"Olimpico" la Lazio di Gattuso vuole continuare il proprio percorso di vertice. I biancocelesti, chiamati a fare i conti con vari infortuni, affronteranno il Monza di Ivan Juric, che prima della sosta aveva ottenuto contro il Sassuolo il primo successo in campionato.

Lazio-Monza, l'orario

Il match andrà in scena oggi, domenica 11 ottobre, alle ore 15:00 allo stadio "Olimpico" di Roma. Fischietto affidato all'arbitro Collu di Cagliari.

Dove vedere Lazio-Monza in diretta tv

Lazio-Monza sarà trasmessa, previo abbonamento, in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Monza, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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