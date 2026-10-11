Palladino sul Lecce: "Dovremo venire fuori nelle difficoltà di questa partita"

Dove vedere Lecce-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Al Via del Mare la squadra di Di Francesco ospita i rossoblù di Palladino: le probabili formazioni e le info per seguire la partita
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2 min

Pubblicato il 11.10.2026, 10:13 (Aggiornato il 11.10.2026, 10:20)

Serie ALecceBologna

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Prosegue la sesta giornata di Serie A. Dopo tre settimane di lavoro, torna in campo il Bologna di Raffaele Palladino. La squadra rossoblù, penultima in classifica con appena due punti conquistati, affronterà al "Via del Mare" il Lecce di Di Francesco, alla ricerca di punti importanti in classifica.

Lecce-Bologna, l'orario

Il match andrà in scena oggi, domenica 11 ottobre, alle ore 15:00 allo stadio "Via del Mare" di Lecce. Fischietto affidato all'arbitro Pairetto di Nichelino.

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Dove vedere Lecce-Bologna in diretta tv

Lecce-Bologna sarà trasmessa, previo abbonamento, in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lecce-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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