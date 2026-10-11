Dove vedere Sassuolo-Milan in tv? Dazn o Sky, orario
La domenica della sesta giornata di Serie A fa tappa al Mapei Stadium. Il Sassuolo di Aquilani, reduce dal ko con il Monza prima della sosta, ospita il Milan di Amorim. I rossoneri vogliono dare continuità al successo ottenuto nell'ultimo turno, e potranno fare conto su un Gonçalo Ramos reduce da delle ottime prestazioni giocate con il Portogallo nel corso della sosta.
Sassuolo-Milan, l'orario
Il match andrà in scena oggi, domenica 11 ottobre, alle ore 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Fischietto affidato all'arbitro Fourneau della sezione di Roma.
Dove vedere Sassuolo-Milan in diretta tv
Sassuolo-Milan sarà trasmessa, previo abbonamento, in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Sassuolo-Milan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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