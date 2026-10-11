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Dove vedere Cagliari-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Fabregas sfida Gasperini nel big match della sesta giornata di Serie A: le probabili formazioni e le info per seguire la partita
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Pubblicato il 11.10.2026, 11:41

Serie ACagliarijuve

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La domenica della sesta giornata di Serie A si chiude in Sardegna. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane, tra le rivelazioni di questo avvio di stagione e che nel corso della sosta ha visto Maldini e Romano accumulare presenze in Nazionale, ospiterà la Juventus di Spalletti, che vuole dare continuità al successo con l'Atalanta.

Cagliari-Juve, l'orario

Il match andrà in scena oggi, domenica 11 ottobre, alle ore 20:45 all'Unipol Domus di Cagliari. Fischietto affidato all'arbitro Marcenaro della sezione di Genova.

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Dove vedere Cagliari-Juve in diretta tv

Cagliari-Juventus sarà trasmessa, previo abbonamento, in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cagliari-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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