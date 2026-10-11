Dove vedere Cagliari-Juve in tv? Dazn o Sky, orario
La domenica della sesta giornata di Serie A si chiude in Sardegna. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane, tra le rivelazioni di questo avvio di stagione e che nel corso della sosta ha visto Maldini e Romano accumulare presenze in Nazionale, ospiterà la Juventus di Spalletti, che vuole dare continuità al successo con l'Atalanta.
Cagliari-Juve, l'orario
Il match andrà in scena oggi, domenica 11 ottobre, alle ore 20:45 all'Unipol Domus di Cagliari. Fischietto affidato all'arbitro Marcenaro della sezione di Genova.
Dove vedere Cagliari-Juve in diretta tv
Cagliari-Juventus sarà trasmessa, previo abbonamento, in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Cagliari-Juve, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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