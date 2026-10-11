Moviola Genoa-Fiorentina: fuorigioco di Beto sul gol di Gnonto

Gli episodi più discussi della sfida dello stadio Marassi, che si è chiusa con il successo dei rossoblù
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Dario Cervellati
Dario Cervellati

2 min

Pubblicato il 11.10.2026, 11:21

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Niente mezzi contatti, come prevede la linea decisa da inizio stagione, non manca qualche sbavatura. Da sottolineare la gestione nei momenti di nervosismo, otto le ammonizioni totali. Giusta la decisione per il giallo su Ranieri, anche se il difensore della Fiorentina rischia parecchio: sull'intervento il piede era alto, è stata determinante la dinamica. L'arbitro grazia inizialmente Vitinha per una spallata su Mastantuono (era da giallo), qualche minuto più tardi il portoghese viene giustamente ammonito.

Il gol annullato a Gnonto

Al 19' la Fiorentina ha accorciato le distanze con Gnonto, ma la rete è stata annullata per una precedente posizione irregolare di Beto.

Il contatto su Fagioli

Al 3' del secondo tempo Fagioli s'inserisce nell'area del Genoa e va a contatto con Junior Messias, il centrocampista viola si lascia cadere, non c'è nulla: Maresca è ben posizionato e prende la scelta corretta.

Il gol annullato a Fagioli

A dieci minuti dal termine viene assegnata una punizione alla Fiorentina sulla corsia sinistra, Fagioli batte velocemente, ma l'arbitro interrompe tutto perché erano in corso dei cambi: il centrocampista viola calcia in porta e segna, ma tutto era già fermo.

VAR: Abisso 6

Giornata con pochissimi episodi da rivedere sotto la lente d'ingrandimento, controllo corretto sul fuorigioco di Beto.

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