Como-Roma diretta Serie A: segui il match tra Fabregas e Gasperini LIVE

Como e Roma fanno il loro ingresso in campo. Tutto pronto per il calcio d'inizio del big match allo stadio Sinigaglia. Lo stadio è tutto esaurito, poco meno di mille i tifosi della Roma

12:10

Roma, D'Amico: "Un dispiacere gli infortuni di Svilar e Cristante"

Il direttore sportivo della Roma, D'Amico, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Si affrontano due squadre con principi diversi, tra due squadre forti. Non tantissimo tempo per prepararla, a causa del rientro dei nazionali tardivo. Speriamo sia uno spot per il sistema calcio italiano. Perdere giocatori importanti come Svilar e Cristante è un dispiacere. Salteranno tante partite, ma i ragazzi della rosa hanno grande fiducia da parte del club. I ragazzi hanno possibilità di mettersi in mostra. Pellegrini per noi è stato un acquisto. Ha vissuto mesi molto difficili dall'infortunio di maggio. Ha lavorato tanto, sarà una grande motivazione tornare. Da oggi potrà dare una grande mano al gruppo"

12:05

Como, Ludi: "Nessun club può essere contento quando un giocatore si fa male in Nazionale"

Ludi, direttore sportivo del Como, a DAZN prima di Como-Roma ha parlato dell'infortunio di Kean e le dichiarazioni di Fabregas rispetto alla comunicazione della Nazionale: "Qualsiasi club, non solo il Como, non può essere contento quando un giocatore si fa male in nazionale. D'altronde siamo molto orgogliosi di portare quindici, sedici giocatori in nazionale. Nel calcio si parla di allineamento totale o conflitto. Non è così. Siamo orgogliosi di aver dato giocatori all'Italia, ma certo avremmo tutti voluto Kean disponibile oggi":

12:01

Como, Couto: "Che fiducia che mi danno qui"

Couto ha parlato a DAZN prima di Como-Roma: "Sono molto felice di essere qui, la fiducia che mi danno è spettacolare. E' da un po' di tempo che non la avevo. E' una gara importante, delicata. Sarà una gara delicata".

12:00

De Roon: "Gollini sarà prontissimo, l'ho visto tranquillo"

De Roon a DAZN prima di Como-Roma: "Sempre bello giocare da titolare. Poi farlo con una nuova squadra è bello. Ci siamo preparati molto bene, ci siamo allenati forte. Ho ritrovato condizione per giocare. Non sarà facile trovare ritmo, ma l'unico modo per farlo è giocare. Voglio dimostrare che possiamo vincere. Gollini l'ho visto tranquillo, conosce l'ambiente, ha giocato tante partite, è un ragazzo di esperienza: sarà prontissimo".

11:56

Inizia il riscaldamento del Como

Fa il proprio ingresso in campo il Como di Fabregas per il riscaldamento.

11:50

I tifosi giallorossi tornano in trasferta dopo 10 mesi

La Roma potrà fare affidamento sul suo pubblico al "Sinigaglia". I tifosi della Roma tornano infatti in trasferta dopo 10 mesi: grandissima affluenza in terra lariana.

11:35

Per Pellegrini prima presenza da titolare

Si tratta della prima presenza per Lorenzo Pellegrini in stagione. Gasperini ha deciso di schierare il numero 7 dal primo minuto, alle spalle di Dybala e Malen.

11:20

La formazione ufficiale della Roma

ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Pellegrini; Malen, Dybala. Allenatore: Gasperini.



A disposizione: Vasquez, De Marzi, Rensch, Castro, Soulé, Balerdi, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi.

11:18

La formazione ufficiale del Como

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Paz, Caqueret, Diao; Douvikas. Allenatore: Fabregas.



A disposizione: Vigorito, Sanchez, Kempf, Valle, Milla, Dossena, Lahdo, Rodriguez, Goldaniga, Baturina, Ricci, Smolcic, Liberali, Addai, Kambwala.

11:10

I convocati di Gasperini

Per la sfida del "Sinigaglia", Gasperini deve fare i conti con alcune assenze. Non ci sarà Svilar, oltre a lui indisponibili anche Cristante e Koulierakis. LEGGI QUI

10:57

La probabile formazione della Roma: Pellegrini verso una maglia da titolare

Nella formazione scelta da Gasperini, dovrebbe trovare spazio dal primo minuto Lorenzo Pellegrini. Per il numero 7 si tratterebbe della prima gara stagionale.