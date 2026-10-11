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domenica 11 ottobre 2026

Giuseppe Sinigaglia

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Giuseppe Sinigaglia

Arbitro Michael Fabbri

Arbitro Michael Fabbri

Como-Roma diretta Serie A: segui il match tra Fabregas e Gasperini LIVE

Big match al "Sinigaglia" per la gara dell'ora di pranzo della sesta giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale
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Chiara Zucchelli
Chiara Zucchelli

10 min

Pubblicato il 11.10.2026, 10:45 (Aggiornato il 11.10.2026, 13:22)

Serie AComoRoma

INVIATA A COMO - La domenica della sesta giornata di Serie A con un big match. Allo stadio "Sinigaglia" il Como di Fabregas, che nell'ultimo turno di campionato aveva perso contro il Frosinone, ospita la Roma di Gasperini, chiamata a tenere la scia dell'Inter, che ieri ha battuto il Parma. Una gara caratterizzata dalle assenze: i padroni di casa dovranno fare a meno di Kean, i giallorossi di Svilar. Segui la partita sul CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

13:22

+++ Fine primo tempo, Como-Roma 0-0 +++

Finisce il primo tempo, Como-Roma 0-0

13:21

45' - Wesley su Diao, Como furioso

Wesley atterra Diao lanciato verso la porta. Per Fabbri tutto regolare, Como furioso anche perché l'attaccante accentua, e tanto, la caduta

13:08

34' - Dybala dal limite, fuori

Dybala ci prova dal limite, palla ancora a lato e nessun pericolo per Butez

13:05

31' - Como-Roma 0-0, partita in questo momento molto tattica

Partita, in questo momento, molto tattica tra Como e Roma che sono inchiodate sullo 0-0

12:58

24' - Risponde la Roma con Malen, a Como ancora 0-0

Risponde la Roma con Malen, ben lanciato da Mancini, ma il suo tiro termina sull'esterno della rete. A Como è ancora 0-0

12:57

23' - Como a un passo dal vantaggio con Caqueret

Caqueret si libera con facilità di Mancini ma il suo tiro termina a lato di Gollini. Como a un passo dal vantaggio

12:46

10' - Pellegrini a lato di un soffio

Bella combinazione Dybala-Koné-Pellegrini: l'argentino dalla destra mette in mezzo centrale, Koné appoggia a Pellegrini, il destro del capitano dal limite esce di un soffio dopo aver sfiorato il palo. Poco prima la Roma aveva reclamato per un tocco in area di Jacobo Ramon, ma il braccio è aderente al corpo. Tutto regolare per Fabbri

12:47

8' - Ancora Como: bene Gollini su Nico Paz

Il Como insiste: Nico Paz entra in area di rigore e cerca di scavalcare Gollini con un tocco morbido ma Gollini esce bene e intercetta tutto

12:42

7' - Si fa vedere il Como: Chalobah alto

Si fa vedere il Como dalle parti di Gollini: il tiro di Clalobah però termina alto

12:40

5' - Dybala, il tiro è debole

Torre di Malen per Dybala, solo in area l'argentino ha il pallone sul mancino ma tira debole tra le braccia di Butez

12:34

+++ 1' - Como-Roma, si parte

Como-Roma, si parte. Como in maglia classica, Roma in divisa rossa

12:31

+++ Squadre in campo, Pellegrini capitano della Roma +++

Squadre in campo, nella Roma il capitano è Lorenzo Pellegrini, al rientro dopo sei mesi

12:26

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Como-Roma

Como e Roma fanno il loro ingresso in campo. Tutto pronto per il calcio d'inizio del big match allo stadio Sinigaglia. Lo stadio è tutto esaurito, poco meno di mille i tifosi della Roma

12:14

Como-Roma, tutte le curiosità prepartita

Como-Roma, tutte le curiosità prepartita. (Fonte: Opta)

12:10

Roma, D'Amico: "Un dispiacere gli infortuni di Svilar e Cristante"

Il direttore sportivo della Roma, D'Amico, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Si affrontano due squadre con principi diversi, tra due squadre forti. Non tantissimo tempo per prepararla, a causa del rientro dei nazionali tardivo. Speriamo sia uno spot per il sistema calcio italiano. Perdere giocatori importanti come Svilar e Cristante è un dispiacere. Salteranno tante partite, ma i ragazzi della rosa hanno grande fiducia da parte del club. I ragazzi hanno possibilità di mettersi in mostra. Pellegrini per noi è stato un acquisto. Ha vissuto mesi molto difficili dall'infortunio di maggio. Ha lavorato tanto, sarà una grande motivazione tornare. Da oggi potrà dare una grande mano al gruppo"

12:05

Como, Ludi: "Nessun club può essere contento quando un giocatore si fa male in Nazionale"

Ludi, direttore sportivo del Como, a DAZN prima di Como-Roma ha parlato dell'infortunio di Kean e le dichiarazioni di Fabregas rispetto alla comunicazione della Nazionale: "Qualsiasi club, non solo il Como, non può essere contento quando un giocatore si fa male in nazionale. D'altronde siamo molto orgogliosi di portare quindici, sedici giocatori in nazionale. Nel calcio si parla di allineamento totale o conflitto. Non è così. Siamo orgogliosi di aver dato giocatori all'Italia, ma certo avremmo tutti voluto Kean disponibile oggi":

12:01

Como, Couto: "Che fiducia che mi danno qui"

Couto ha parlato a DAZN prima di Como-Roma: "Sono molto felice di essere qui, la fiducia che mi danno è spettacolare. E' da un po' di tempo che non la avevo. E' una gara importante, delicata. Sarà una gara delicata".

12:00

De Roon: "Gollini sarà prontissimo, l'ho visto tranquillo"

De Roon a DAZN prima di Como-Roma: "Sempre bello giocare da titolare. Poi farlo con una nuova squadra è bello. Ci siamo preparati molto bene, ci siamo allenati forte. Ho ritrovato condizione per giocare. Non sarà facile trovare ritmo, ma l'unico modo per farlo è giocare. Voglio dimostrare che possiamo vincere. Gollini l'ho visto tranquillo, conosce l'ambiente, ha giocato tante partite, è un ragazzo di esperienza: sarà prontissimo".

11:56

Inizia il riscaldamento del Como

Fa il proprio ingresso in campo il Como di Fabregas per il riscaldamento.

11:50

I tifosi giallorossi tornano in trasferta dopo 10 mesi

La Roma potrà fare affidamento sul suo pubblico al "Sinigaglia". I tifosi della Roma tornano infatti in trasferta dopo 10 mesi: grandissima affluenza in terra lariana.

11:35

Per Pellegrini prima presenza da titolare

Si tratta della prima presenza per Lorenzo Pellegrini in stagione. Gasperini ha deciso di schierare il numero 7 dal primo minuto, alle spalle di Dybala e Malen.

11:20

La formazione ufficiale della Roma

ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Pellegrini; Malen, Dybala. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Vasquez, De Marzi, Rensch, Castro, Soulé, Balerdi, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi.

11:18

La formazione ufficiale del Como

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Paz, Caqueret, Diao; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Vigorito, Sanchez, Kempf, Valle, Milla, Dossena, Lahdo, Rodriguez, Goldaniga, Baturina, Ricci, Smolcic, Liberali, Addai, Kambwala.

11:10

I convocati di Gasperini

Per la sfida del "Sinigaglia", Gasperini deve fare i conti con alcune assenze. Non ci sarà Svilar, oltre a lui indisponibili anche Cristante e Koulierakis. LEGGI QUI

10:57

La probabile formazione della Roma: Pellegrini verso una maglia da titolare

Nella formazione scelta da Gasperini, dovrebbe trovare spazio dal primo minuto Lorenzo Pellegrini. Per il numero 7 si tratterebbe della prima gara stagionale.

Como-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte di Fabregas e Gasperini
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10:53

Como-Roma: linea verde

La differenza tra investire e spendere la fa la materia prima sulla quale un imprenditore decide di mettere i suoi soldi. Il Como degli Hartono e la Roma dei Friedkin condividono la stessa visione: gli impegni economici devono portarsi dietro pure una certa impronta di sostenibilità, e questo si può fare solo nel momento in cui pensare all'oggi non esclude la programmazione del futuro. LEGGI QUI

10:48

Roma senza Svilar: è il turno di Gollini

In seguito all'infortunio di Svilar, sarà Gollini a difendere la porta della Roma. Con Gasperini, il portiere ha giocato 113 partite (compresa l'unica in giallorosso in Europa League contro il Panathinaikos lo scorso gennaio). LEGGI QUI

10:45

Manca sempre meno al fischio d'inizio

Manca sempre meno all'inizio della gara tra il Como e la Roma. Il fischio d'inizio è previsto alle 12:30.

Stadio "Sinigaglia" - Como

 

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