Lazio-Monza diretta Serie A: segui la sfida all'Olimpico tra Gattuso e Juric LIVE

Gol di Tavares. Lazio subito in vantaggio: Frattesi pressa e ruba palla, Noslin la passa ponendo i presupposti per la botta terrificante di Nuno Tavares. Controllo e tiro imparabile per Tornqvist. Sinistro forte e preciso, a incrociare, sotto la traversa del terzino portoghese. Monza sotto. Biancocelesti avanti.

14:57

Squadre in campo

Squadre in campo. Sta per iniziare Lazio-Monza.

14:45

Lazio-Monza, Gattuso: "Dobbiamo andare forti"

Gattuso a Dazn prima di Lazio-Monza: "Dobbiamo andare forti, giochiamo contro giovane e che fa forte, fastidiosa. Non dobbiamo farci trovare impreparati. Bisogna muoversi, attaccare, creare linee di passaggio. Ho sempre pensato che un passo indietro dovevamo farlo io e mia moglie per entare nella testa dei miei figli: cosi faccio anche con i giocatori. Ho capito, col tempo, su quale cose arrabbiarmi e quali no. Bisogna trovare la chiave per entrargli nella testa. Il cambiamento è stato mio. Prima mi arrabbiavo per nulla. Ho imparato a lasciar passare".

14:44

La Lazio celebra Zaccagni: presenza numero 200 in biancoceleste

Zaccagni premiato con una maglia celebrativa per le sue duecento presenze con la maglia della Lazio.

14:40

Juric: "Lazio libera di testa, ribalta l'azione facilmente"

Juric a Dazn prima di Lazio-Monza: "Su cosa abbiamo lavorato durante la sosta? Mettere a posto giocatori che erano un po' indietro e sui concetti su cui stiamo lavorando dall'inizio. Ngogne e Zeballos hanno raggiunto una condizione buona. Vediamo cosa saranno in grado di fare oggi. La Lazio? Ha elementi moderni, molta gamba, attacco, ribaltano l'azione facilmente. Sono liberi di testa. Hanno meritato il primato".

14:37

Isaksen e Mangas prima di Lazio-Monza

Isaksen a Dazn prima di Lazio-Monza: "Guardare la classifica? Troppo presto. Affrontiamo una partita alla volta e guardiamo avanti".

Ricardo Mangas prima di Lazio-Monza: "Abbiamo lavorato molto in queste tre settimane, possiamo dimostrare quali sono i nostri". miglioramenti".

14:27

I giocatori a disposizione di Juric

I giocatori a disposizione di Juric: Thiam, Strajnar, Goglichidze, Maye, Antov, Ondoa, Cutrone, Colombo, Bakoune, Bakoune, Colpani, Robinson, Mota, Mout.

14:23

I giocatori a disposizione di Gattuso

I giocatori a disposizione di Gattuso: Motta, Renzetti, Sutalo, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Serra, Pinamonti.