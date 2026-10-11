Serie A
domenica 11 ottobre 2026
Stadio Olimpico
2 - 1
80' 2° tempo
- Nuno Tavares, 3' (ass. : T. Noslin)
- G. Isaksen, 23' (ass. : T. Noslin)
Serie A
domenica 11 ottobre 2026
Stadio Olimpico
Arbitro Giuseppe Collu
- S. Goglichidze, 46' (ass. : Dany Mota)
Arbitro Giuseppe Collu
2 - 1
80' 2° tempo
Lazio-Monza diretta Serie A: segui la sfida all'Olimpico tra Gattuso e Juric LIVE
Lazio-Monza, a voi. Allo stadio Olimpico si va in campo per la sesta giornata di Serie A. Mandata in archivio la lunga sosta per le nazionali, i biancocelesti di Gennaro Gattuso tornano in campo per affrontare i biancorossi di Ivan Juric. La Lazio vuole confermarsi imbattuta centrando la seconda vittoria consecutiva, il Monza vuole dare continuità con un risultato positivo al successo casalingo sul Sassuolo. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
16:38
78' - Ammonito Juric per proteste
Tiro di Belahyane, Tornqvist si rifugia in calcio d'angolo. Poco dopo ammonito Juric per proteste.
16:34
75' - Doppio cambio Lazio
Fuori Tavares e Noslin, dentro Pedraza e Pinamonti. Doppio cambio Lazio.
16:29
70' - Cambio Monza
Esce zoppicando Mangas, entra Bakoune.
16:28
69' - Ammonito Diogo Leite
Dany Mota ha cambiato il Monza: fa ammonire anche Diogo Leite.
16:19
61' - Tavares prova a scuotere la Lazio
Calcio di punizione battuto da Tavares: blocca Tornqvist.
16:17
59' - Doppio cambio Lazio
Due cambi nella Lazio: Frattesi fa posto a Dele-Bashiru, Provstgaard rilevato da Sutalo.
16:15
57' - Mandas salva su Dany Mota
Il Monza è ancora una volta pericoloso, male la Lazio in questo avvio di secondo tempo: tiro deviato di Varela, sugli sviluppi del calcio d'angolo Mandas è decisivo su colpo di testa di Dany Mota.
16:14
56' - Ammonito Provstgaard
Provstgaard ammonito per fallo su Dany Mota, che ha impattato benissimo la partita.
16:13
55' - Monza a un passo dal pari
Gran reazione del Monza, Birindelli sfiora il pareggio: diagonale di un nulla sul fondo, si dispera Juric.
16:11
53' - Cambio Lazio
Fuori Doekhi, dentro Diogo Leite, cambia Gattuso.
16:07
49' - Monza pericolosissimo
Monza vicino al pari. Mandas para alla men peggio su un tentativo di Dany Mota. Angolo per i brianzolii.
16:04
46' - Gol di Goglichidze, Lazio-Monza 2-1
Gol di Goglichidze. Il Monza dimezza le distanze. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, spizzata di Dany Mota e gol di Goglichidze.
16:04
46' - Si riparte con tre cambi nel Monza
Via al secondo tempo di Lazio-Monza. Dany Mota, Ondoa e Maye per Zeballos, Folorunsho e Carboni.
16:03
Lazio e Monza fanno il loro ritorno in campo
Lazio e Monza tornano sul rettangolo di gioco. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo.
15:49
Lazio al riposo in vantaggio di due gol sul Monza
Tavares al 3', Isaksen al 23'. Lazio al riposo avanti di due gol. In tribuna c'è anche Ciro Immobile.
15:47
47' - Ammonito Doekhi
Ammonito Doekhi per fallo Zeballos.
15:45
45' - Due minuti di recupero
Concessi due minuti di recupero.
15:38
38' - Tavares al tiro
Calcio di punizione battuto da Tavares: alto sulla traversa.
15:36
36' - Cambio Monza
Fuori Ngonge, dentro Goglichidze. Juric corre ai ripari dopo l'espulsione di Lucchesi.
15:35
35' - Espulso Lucchesi, Monza in dieci
Espulso Lucchesi per una trattenuta su Noslin lanciato a rete. Monza in dieci e sotto di due gol.
15:33
33' - Mandas sicuro su Mangas
Colpo di testa di Mangas, Mandas è sicuro nella presa.
15:31
31' - Colpo di testa di Provstgaard
Calcio di punizione battuto da Zaccagni, colpo di testa di Provstgaard, che non trova lo specchio della porta.
15:29
29' - Tiro di Birindelli
La reazione del Monza è affidata a un tiro dalla distsanza di Birindelli: imprecisi.
15:23
23' - Gol di Isaksen, Lazio-Monza 2-0
Gol di Isaksen. Taylor tocca Noslin, passaggio per Isaksen. Tiro piazzato: Tornqvist capitola ancora.
15:20
20' - Varela segna ma è in fuorigioco
Varela segna, ma è in fuorigioco. Sussulto del Monza.
15:18
18' - Lazio-Monza, Frattesi pericoloso
Cross di Zaccagni, colpo di testa di Frattesi: di poco sul fondo. Lazio padrona del campo.
15:13
13' - Ammonito Carboni
Primo ammonito della partita: è Carboni. Fallo su Frattesi.
15:10
10' - Colpo di testa di Taylor
Colpo di testa di Taylor, facile preda di Tornqvist. Lazio in costante proiezione offensiva.
15:05
5' - Attacca la Lazio
Noslin spinge la ripartenza della Lazio, cede la palla Taylor, che vede e serve Frattesi. La palla torna, poi, tra i piedi di Noslin: tiro debole.
15:03
3' - Gol di Tavares, Lazio-Monza 1-0
Gol di Tavares. Lazio subito in vantaggio: Frattesi pressa e ruba palla, Noslin la passa ponendo i presupposti per la botta terrificante di Nuno Tavares. Controllo e tiro imparabile per Tornqvist. Sinistro forte e preciso, a incrociare, sotto la traversa del terzino portoghese. Monza sotto. Biancocelesti avanti.
15:01
1' - Partiti! Via a Lazio-Monza
Calcio d'inizio. Via a Lazio-Monza.
14:57
Squadre in campo
Squadre in campo. Sta per iniziare Lazio-Monza.
14:45
Lazio-Monza, Gattuso: "Dobbiamo andare forti"
Gattuso a Dazn prima di Lazio-Monza: "Dobbiamo andare forti, giochiamo contro giovane e che fa forte, fastidiosa. Non dobbiamo farci trovare impreparati. Bisogna muoversi, attaccare, creare linee di passaggio. Ho sempre pensato che un passo indietro dovevamo farlo io e mia moglie per entare nella testa dei miei figli: cosi faccio anche con i giocatori. Ho capito, col tempo, su quale cose arrabbiarmi e quali no. Bisogna trovare la chiave per entrargli nella testa. Il cambiamento è stato mio. Prima mi arrabbiavo per nulla. Ho imparato a lasciar passare".
14:44
La Lazio celebra Zaccagni: presenza numero 200 in biancoceleste
Zaccagni premiato con una maglia celebrativa per le sue duecento presenze con la maglia della Lazio.
14:40
Juric: "Lazio libera di testa, ribalta l'azione facilmente"
Juric a Dazn prima di Lazio-Monza: "Su cosa abbiamo lavorato durante la sosta? Mettere a posto giocatori che erano un po' indietro e sui concetti su cui stiamo lavorando dall'inizio. Ngogne e Zeballos hanno raggiunto una condizione buona. Vediamo cosa saranno in grado di fare oggi. La Lazio? Ha elementi moderni, molta gamba, attacco, ribaltano l'azione facilmente. Sono liberi di testa. Hanno meritato il primato".
14:37
Isaksen e Mangas prima di Lazio-Monza
Isaksen a Dazn prima di Lazio-Monza: "Guardare la classifica? Troppo presto. Affrontiamo una partita alla volta e guardiamo avanti".
Ricardo Mangas prima di Lazio-Monza: "Abbiamo lavorato molto in queste tre settimane, possiamo dimostrare quali sono i nostri". miglioramenti".
14:27
I giocatori a disposizione di Juric
I giocatori a disposizione di Juric: Thiam, Strajnar, Goglichidze, Maye, Antov, Ondoa, Cutrone, Colombo, Bakoune, Bakoune, Colpani, Robinson, Mota, Mout.
14:23
I giocatori a disposizione di Gattuso
I giocatori a disposizione di Gattuso: Motta, Renzetti, Sutalo, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Serra, Pinamonti.
14:19
Riscaldamento in corso all'Olimpico
Operazioni di riscaldamento in corso allo stadio Olimpico. Scatta il conto alla rovescia per l'inizio di Lazio-Monza.
14:10
Lazio-Monza, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Lazio-Monza.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Nsolin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Ngonge, Zeballos; Varela. Allenatore: Juric.
14:10
Lazio e Monza, come arrivano alla sfida di oggi
Lazio e Monza, come arrivano alla sfida di oggi? (Fonte: Opta)
14:05
Tutte le curiosità prepartita su Lazio-Monza
Lazio-Monza, tutte le curiosità prepartita.
14:00
Lazio-Monza, tra un'ora il calcio d'inizio
Lazio-Monza, gara valida per la sesta giornata di Serie A, avrà inizio tra un'ora: calcio d'inizio fissato alle 15, allo stadio Olimpico.
Stadio Olimpico - Roma
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