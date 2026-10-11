Incredibile a Como, l'arbitro Fabbri si fa male dopo l'espulsione di Malen e viene sostituito!
Succede davvero di tutto al Sinigaglia, durante la sfida tra Como e Roma, per la sesta giornata di Serie A. L'arbitro del match Michael Fabbri, della sezione di Ravenna, ha subìto un infortunio al 67' della ripresa e ha lasciato il campo, facendosi sostituire dal quarto uomo Simone Sozza, della sezione di Seregno. Un episodio accaduto 14 minuti dopo l'espulsione di Malen al 53', decisione fortemente contestata da Gasperini, Dybala e la squadra giallorossa che chiedeva l'ammonizione invece che il rosso diretto visto il fallo precedente di Ramon sull'olandese non sanzionato. Tanti gli errori dell'arbitraggio di Fabbri, che è stato criticato anche dalla panchina del Como che chiedeva il rosso a Wesley per un durissimo intervento (preseunto sgabetto) su Diao, poi ammonito per proteste, e che era lanciato verso la porta, a pochi minuti dalla fine del primo tempo.
Sozza sostituisce Fabbri come arbitro in Como-Roma
Fortunatamente nulla di grave per l'arbitro di Ravenna, che sembra aver accusato un problema muscolare, forse al polpaccio, ma che ha avuto comunque bisogno dell'assistenza medica direttamente sul rettangolo verde, salvo poi spostarsi a bordocampo sulle proprie gambe. Dopo l'interruzione di tre minuti, il match è ripreso al 71' del secondo tempo, con il cambio al fischietto e la direzione della gara affidata a Sozza, sul risultato fermo sullo 0-0.
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