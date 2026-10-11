Incredibile a Como, l'arbitro Fabbri si fa male dopo l'espulsione di Malen e viene sostituito!

Succede davvero di tutto al Sinigaglia, durante la sfida tra Como e Roma, per la sesta giornata di Serie A. L'arbitro del match Michael Fabbri, della sezione di Ravenna, ha subìto un infortunio al 67' della ripresa e ha lasciato il campo, facendosi sostituire dal quarto uomo Simone Sozza, della sezione di Seregno. Un episodio accaduto 14 minuti dopo l'espulsione di Malen al 53', decisione fortemente contestata da Gasperini, Dybala e la squadra giallorossa che chiedeva l'ammonizione invece che il rosso diretto visto il fallo precedente di Ramon sull'olandese non sanzionato. Tanti gli errori dell'arbitraggio di Fabbri, che è stato criticato anche dalla panchina del Como che chiedeva il rosso a Wesley per un durissimo intervento (preseunto sgabetto) su Diao, poi ammonito per proteste, e che era lanciato verso la porta, a pochi minuti dalla fine del primo tempo.