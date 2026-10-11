Il Bologna passa a Lecce e conquista la prima vittoria in campionato

Arriva al Via del Mare la prima vittoria in campionato del Bologna , che beneficia della cura Palladino e supera il Lecce per 2-1, che porta i felsinei ad una sola lunghezza dai salentini. Decide Enem , ma a restare negli occhi è la prodezza di Orsolini che apre le marcature.

Orsolini da applausi, Cambiaghi assistman

L'impatto con il match racconta molto sulla vittoria di un Bologna partito molto più determinato rispetto ai padroni di casa del Lecce. La squadra di Palladino sembra avere convinzione e idee chiare, anche se la rete che sblocca il match al 17' esula da qualunque tattica: Cambiaghi trova Orsolini, che si coordina per una rovesciata da figurine Panini e porta in vantaggio gli emiliani. Un gol meraviglioso, che regala convinzione a autostima agli ospiti, in pieno controllo del match. Fino al 64', quando su un rilancio dalle retrovie di Veiga arriva l'inserimento di Fatah, che trova l'insperato, e immeritato, pari per la squadra di Di Francesco. Pari casuale, come dimostrato dai minuti successivi, con il Bologna che torna a spingere, trovando il gol partita al 75' con Enem, che sfrutta al meglio l'ennesimo assist di Cambiaghi. Successo meritato dai felsinei, che cancellano lo zero dalla casella delle vittorie.

Lecce-Bologna 1-2: cronaca, tabellino e statistiche