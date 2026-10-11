Il Milan frena contro il Sassuolo: Rabiot non basta, Odenthal riprende Amorim

Amorim sorprende tutti lasciando Modric in panchina e si affida a Gonçalo Ramos come riferimento offensivo. Il primo tempo al Mapei Stadium fatica a decollare: tanti errori tecnici, gioco spezzettato e poche emozioni nella prima mezz’ora. Il Sassuolo si affaccia dalle parti di Maignan solo con qualche tiro impreciso di Bakola e Laurienté. Da segnalare due infortuni che sembrano gravi: al 18' Gabbia si ferma dopo una scivolata e lascia il campo in barella, poco dopo tocca a Leysen, costretto a uscire. Il Milan cresce col passare dei minuti e nel finale del primo tempo costruisce le occasioni migliori. Al 32' Rabiot svetta sulla punizione di Moreira ma manda alto. Al 43' Ramos impegna Muric sul primo palo con il mancino, poi su un cross da destra non riesce a schiacciare di testa. Nei sette minuti di recupero la squadra di Amorim spinge ancora: Moreira si gira in area e costringe il portiere neroverde a distendersi, poi dalla sinistra pesca Pavlovic sul secondo palo, ma Muric risponde ancora presente.

Modric cambia la partita, ma non basta

Nella ripresa Amorim inserisce Modric e il croato cambia subito il volto della manovra rossonera. Il Sassuolo si fa vedere al 59' con Adzic, che resiste a Gila e calcia da posizione defilata trovando l’uscita bassa di Maignan. Al 63' Modric serve Rabiot, che dalla sinistra lascia partire una bordata sul primo palo e sorprende Muric: è il terzo gol in campionato per il francese. La reazione neroverde è immediata. Al 66', dopo una palla persa dal Milan in uscita, Maignan si oppone prima al piattone di Bowie e poi al colpo di tacco di Thorstvedt. Due minuti più tardi arriva il pareggio: sugli sviluppi di un corner il pallone arriva al centro dell’area e Odenthal è il più rapido a girarsi e firmare l’1-1. All’88' il Mapei esplode di gioia per il colpo di testa vincente di Thorstvedt su cross di Berardi, ma la gioia dura poco: Fourneau aveva già fermato il gioco per un blocco irregolare di Bowie in area.