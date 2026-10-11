Cagliari-Juve diretta: Pisacane sfida Spalletti, segui la partita LIVE

CAGLIARI - Ripartire subito forte, per trovare quella continuità di risultati che è mancata in questo avvio di stagione. Dopo il successo contro l'Atalanta di tre settimane fa, la Juve cerca a Cagliari una vittoria che la spingerebbe in zona Europa e darebbe il segnale giusto che Spalletti sta ancora cercando. Dall'altra parte, Pisacane va fortissimo (quattro vittorie su cinque) e non ha intenzione di fermarsi. Segui la partita in diretta con noi.
21:56
7' - Sinistro a giro di Zhegrova
Caprile questa volta si tuffa sulla destra per respingere una potente conclusione dell'esterno bianconero.
21:51
2' - Douglas Luiz ci prova dal limite
Subito la Juve in attacco, con il rasoterra del centrocampista troppo debole per mettere in difficoltà Caprile.
21:49
1' - Inizia il secondo tempo: dentro Alajbegovic, Zhegrova e Deiola
Calcio d'inizio battuto dalla squadra di Pisacane. Fuori McKennie, Conceiçao e Rodriguez.
21:32
47' - Finisce il primo tempo: Cagliari-Juve 1-0
Dopo 2' di recupero, l'arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco. Volenterosa ma poco concreta la squadra di Spalletti, mentre i rossoblù hanno trovato con Maldini la ripartenza giusta per colpire.
21:28
43' - Nico Gonzalez sfiora il gol
Bella conclusione dal limite dell'argentino, che va vicino al pareggio.
21:17
32' - Winks pericoloso da fuori area
Grande sinistro del centrocampista, che impegna Vicario in angolo.
21:05
20' - Gol di Maldini: Cagliari-Juve 1-0
I bianconeri perdono palla a centrocampo e i sardi partono in velocità. L'attaccante rossoblù vince un rimpallo al limite, scambia con Mendy e batte Vicario.
21:00
15' - Nico Gonzalez, che occasione!
Su cross di McKennie dalla destra, l'argentino colpisce di ginocchio e sfiora il palo con Caprile battuto.
20:54
9' - Sarr sbaglia mira
Il centrocampista della Juve ci prova con una conclusione da oltre 30 metri che va alta sulla traversa.
20:45
1' - Cagliari-Juve, inizia la partita
Calcio d'inizio battuto dalla squadra di Spalletti.
20:30
Kalulu: "Sarà fondamentale la vittoria"
Il difensire della Juve a Dazn: "Sarà fondamentale la vittoria. Iniziamo bene o male, se ci sarà la vittoria alla fine sarò contento. Come hai detto tu, è una squadra in piena fiducia, sono in alto, allora sarà una bella partita da vedere".
20:15
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20:00
Chi è l'arbitro di Cagliari-Juve
Matteo Marcenaro di Genova dirigerà la gara di stasera. Gli assistenti saranno Christian Rossi (La Spezia) e Alessandro Lo Cicero (Brescia). Quarto ufficiale Daniele Doveri di Roma 1. Giacomo Camplone di Lanciano e Lorenzo Maggioni di Lecco saranno VAR e AVAR. Tutte le curiosità sulla partita
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19:45
Cagliari-Juve: le formazioni ufficiali
CAGLIARI (4-3-2-1):
Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Massolin, Maldini; Mendy. All. Pisacane
JUVENTUS (3-4-2-1):
Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì; McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Celik; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti
Stadio Unipol Domus, Cagliari