Cagliari-Juve diretta: Pisacane sfida Spalletti, segui la partita LIVE

CAGLIARI - Ripartire subito forte, per trovare quella continuità di risultati che è mancata in questo avvio di stagione. Dopo il successo contro l' Atalanta di tre settimane fa, la Juve cerca a Cagliari una vittoria che la spingerebbe in zona Europa e darebbe il segnale giusto che Spalletti sta ancora cercando. Dall'altra parte, Pisacane va fortissimo (quattro vittorie su cinque) e non ha intenzione di fermarsi. Segui la partita in diretta con noi.

21:28

43' - Nico Gonzalez sfiora il gol

Bella conclusione dal limite dell'argentino, che va vicino al pareggio.

21:17

32' - Winks pericoloso da fuori area

Grande sinistro del centrocampista, che impegna Vicario in angolo.

21:05

20' - Gol di Maldini: Cagliari-Juve 1-0

I bianconeri perdono palla a centrocampo e i sardi partono in velocità. L'attaccante rossoblù vince un rimpallo al limite, scambia con Mendy e batte Vicario.

21:00

15' - Nico Gonzalez, che occasione!

Su cross di McKennie dalla destra, l'argentino colpisce di ginocchio e sfiora il palo con Caprile battuto.

20:54

9' - Sarr sbaglia mira

Il centrocampista della Juve ci prova con una conclusione da oltre 30 metri che va alta sulla traversa.

20:45

1' - Cagliari-Juve, inizia la partita

Calcio d'inizio battuto dalla squadra di Spalletti.

20:30

Kalulu: "Sarà fondamentale la vittoria"

Il difensire della Juve a Dazn: "Sarà fondamentale la vittoria. Iniziamo bene o male, se ci sarà la vittoria alla fine sarò contento. Come hai detto tu, è una squadra in piena fiducia, sono in alto, allora sarà una bella partita da vedere".

20:15

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20:00

Chi è l'arbitro di Cagliari-Juve

19:45

Cagliari-Juve: le formazioni ufficiali