Serie A

domenica 11 ottobre 2026

Unipol Domus

CagliariCagliari
JuventusJuventus

1 - 0

54' 2° tempo

  • D. Maldini, 20' (ass. : P. Mendy)

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Unipol Domus

Arbitro Matteo Marcenaro

Arbitro Matteo Marcenaro

Cagliari-Juve diretta: Pisacane sfida Spalletti, segui la partita LIVE

Dopo il successo contro l'Atalanta di tre settimane fa, i bianconeri vogliono ripartire forte dopo la sosta. Dall'altra parte, i sardi volano (quattro vittorie su cinque) e non hanno intenzione di fermarsi
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5 min

Pubblicato il 11.10.2026, 19:42 (Aggiornato il 11.10.2026, 21:57)

CagliarijuveDirettaliveblogSerie A

CAGLIARI - Ripartire subito forte, per trovare quella continuità di risultati che è mancata in questo avvio di stagione. Dopo il successo contro l'Atalanta di tre settimane fa, la Juve cerca a Cagliari una vittoria che la spingerebbe in zona Europa e darebbe il segnale giusto che Spalletti sta ancora cercando. Dall'altra parte, Pisacane va fortissimo (quattro vittorie su cinque) e non ha intenzione di fermarsi. Segui la partita in diretta con noi.

21:56

7' - Sinistro a giro di Zhegrova

Caprile questa volta si tuffa sulla destra per respingere una potente conclusione dell'esterno bianconero.

21:51

2' - Douglas Luiz ci prova dal limite

Subito la Juve in attacco, con il rasoterra del centrocampista troppo debole per mettere in difficoltà Caprile.

21:49

1' - Inizia il secondo tempo: dentro Alajbegovic, Zhegrova e Deiola

Calcio d'inizio battuto dalla squadra di Pisacane. Fuori McKennie, Conceiçao e Rodriguez.

21:32

47' - Finisce il primo tempo: Cagliari-Juve 1-0

Dopo 2' di recupero, l'arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco. Volenterosa ma poco concreta la squadra di Spalletti, mentre i rossoblù hanno trovato con Maldini la ripartenza giusta per colpire.

21:28

43' - Nico Gonzalez sfiora il gol

Bella conclusione dal limite dell'argentino, che va vicino al pareggio.

21:17

32' - Winks pericoloso da fuori area

Grande sinistro del centrocampista, che impegna Vicario in angolo.

21:05

20' - Gol di Maldini: Cagliari-Juve 1-0

I bianconeri perdono palla a centrocampo e i sardi partono in velocità. L'attaccante rossoblù vince un rimpallo al limite, scambia con Mendy e batte Vicario.

21:00

15' - Nico Gonzalez, che occasione!

Su cross di McKennie dalla destra, l'argentino colpisce di ginocchio e sfiora il palo con Caprile battuto.

20:54

9' - Sarr sbaglia mira

Il centrocampista della Juve ci prova con una conclusione da oltre 30 metri che va alta sulla traversa.

20:45

1' - Cagliari-Juve, inizia la partita

Calcio d'inizio battuto dalla squadra di Spalletti.

20:30

Kalulu: "Sarà fondamentale la vittoria"

Il difensire della Juve a Dazn: "Sarà fondamentale la vittoria. Iniziamo bene o male, se ci sarà la vittoria alla fine sarò contento. Come hai detto tu, è una squadra in piena fiducia, sono in alto, allora sarà una bella partita da vedere".

20:15

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20:00

Chi è l'arbitro di Cagliari-Juve

Matteo Marcenaro di Genova dirigerà la gara di stasera. Gli assistenti saranno Christian Rossi (La Spezia) e Alessandro Lo Cicero (Brescia). Quarto ufficiale Daniele Doveri di Roma 1. Giacomo Camplone di Lanciano e Lorenzo Maggioni di Lecco saranno VAR e AVAR. Tutte le curiosità sulla partita.

19:45

Cagliari-Juve: le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Massolin, Maldini; Mendy. All. Pisacane
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì; McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Celik; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti
Stadio Unipol Domus, Cagliari

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