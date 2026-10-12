Stroppa: "Sarri è un maestro di calcio"

Dove vedere Atalanta-Venezia in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul confronto tra Maurizio Sarri e Giovanni Stroppa: le probabili formazioni e le info per seguire il match
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Pubblicato il 12.10.2026, 09:19

Serie AatalantaVenezia

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In uno dei due posticipi del lunedì, l'Atalanta di Maurizio Sarri ospita il Venezia di Giovanni Stroppa in occasione della sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Archiviata la lunga sosta dedicata alle nazionali, i bergamaschi ripartono dai 6 punti conquistati nelle prime cinque apparizioni, mentre i lagunari hanno deciso di dare ancora fiducia all'ex tecnico del Monza, nonostante la squadra sia attualmente a quota zero in fondo alla classifica.

Atalanta-Venezia, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 18:30 di oggi, lunedì 12 ottobre, alla "New Balance Arena" di Bergamo, dove si affronteranno l'Atalanta di Maurizio Sarri e il Venezia di Giovanni Stroppa.

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Dove vedere Atalanta-Venezia in diretta tv

Atalanta-Venezia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atalanta-Venezia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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