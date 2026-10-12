Dove vedere Torino-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

A chiudere il programma della sesta giornata di Serie A sarà il confronto tra il Torino di Ignazio Abate e l' Udinese di Kosta Runjaic, due squadre attualmente appaiate in classifica a quota 4 , insieme a Monza, Genoa, Parma e Fiorentina. Friulani orfani dell'infortunato Zaniolo, ma curiosi di giocarsi la carta David Alaba, arrivato in Italia a parametro zero. Sponda granata, peso dell'attacco sulle spalle di Adams e Simeone.

Dove vedere Torino-Udinese in diretta tv

Torino-Udinese sarà trasmessa, previo abbonamento, in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Torino-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili scelte di Abate e Runjaic

TORINO (3-5-2): Lucas Perri; Comuzzo, Saul Coco, Comert; Belghali, Vlasic, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; C. Adams, G. Simeone. A disposizione: Mascardi, Siviero, Rodriguez, Ismajli, Fortini, Patterson, Biraghi, Ilkhan, Gineitis, Bragança, Casadei, Aboukhlal, Oristanio, Kulenovic, Zapata, Pellegri.

Indisponibili: Fortini.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Alaba; Vojvoda, Lovric, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. A disposizione: Mrozek, Padelli, Kabasele, Bertola, Palma, Ebosse, Zarraga, Miller, Arizala, Zanoli, Chakvetadze, Jovanovic, Vinciati, Bayo. Allenatore: Runjaic.

Indisponibili: Piotrowski, Zaniolo, Gueye.

Squalificati: -.

Diffidati: -.