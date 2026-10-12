Faccia a faccia Spalletti-Pisacane, cosa è successo e la replica a Stramaccioni sul cambio modulo

INVIATO A CAGLIARI - Sono saltati i nervi e gli schemi. La Juve ha acciuffato il pareggio con un tuffo di Kolo Muani e mettendo dentro tutti gli attaccanti. Ottanta minuti di possesso sterile, Spalletti ha chiuso litigando con Pisacane e con un cartellino rosso. Il segno concreto di una tensione che la Signora e il tecnico di Certaldo faticano sempre di più a gestire. Dall’ultimo episodio è iniziata l’analisi. «Non è successo niente, gli ho detto che sono bravi, giocano bene e sanno anche perdere tempo. Pisacane mi ha risposto, cosa vuol dire? Ci hanno buttato fuori, ma è tutto normale». Lucio ha provato a minimizzare e nascondere il nervosismo. Pisacane invece lo ha evidenziato: «Peccato, per me poteva finire con un abbraccio, ma mister Spalletti era preoccupato dalla vigilia. E se il Cagliari mette paura alla Juve significa che stiamo facendo bene».

Stramaccioni parla del cambio modulo, la risposta di Spalletti in diretta Tornando a Lucio, Stramaccioni, dallo studio di Dazn, insisteva sul cambio modulo e le due punte, favorevoli a Kolo Muani. «Ho cambiato nel primo tempo dopo 25 minuti con McKennie a sinistra, Nico era dentro l’area da seconda punta. È il più forte di tutti di testa. Il sistema era già cambiato. Bisogna soltanto avere la determinazione e la testa forte. Non mi gioco il risultato di una partita, ma il finir bene una carriera, ho quasi 70 anni. Voglio far bene, non penso al risultato che manca, ma è stata fatta una grande prestazione. Se giocano sempre così, sono convinto che se ne vincano tante. Kolo ha segnato dentro il traffico. È stato bravo, ma sono un po’ arrabbiato perché sono partite da vincere. Il carattere? Bisognerebbe riuscissi a gestire meglio le potenzialità della squadra, dobbiamo metterci qualcosa in più».