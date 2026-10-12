Kulenovic fa esultare il Torino: quarta sconfitta consecutiva per l'Udinese 

Ritorno al successo dopo due giornate e secondo risultato utile di fila per il Torino di Ignazio Abate, che vince 2-1 in casa contro l'Udinese di Kosta Runjaić , alla quarta sconfitta consecutiva. A decidere il match, valido per la sesta giornata di Serie A , le reti di Bragança al 36' e Kulenovic al 67', intervallate dal momentaneo pareggio di Ekkelenkamp al 43'.

Botta e risposta Bragança-Ekkelenkamp, Torino e Udinese al riposo sull'1-1

Parte bene l'Udinese. Chakvetadze, per la prima volta titolare in stagione, ci prova di prima: tiro deviato. Il Torino prova a prendere il possesso del pallino del gioco, ma sono gli ospiti a rendersi di nuovo pericolosi: calcio d'angolo battuto da Zarraga, sponda di Solet per Abankwah, ben contrastato da Comuzzo. Al 36' si sblocca la partita. Schema sugli sviluppi di un corner bandierina: Bragança tocca per Mandragora, che mette in mezzo. Colpo di testa di Simeone, la palla arriva ad Adams che centra il palo. Sulla carambola il più lesto di tutti è proprio Bragança, che spinge il pallone in fondo alle rete. La reazione dell'Udinese è immediata. Al 43' pareggia Ekkelenkamp, su assist di Ebosse. Comuzzo si oppone alla sua prima conclusione, ma non può nulla sul successivo diagonale: Perri capitola. Gol convalidato dopo una revisione al Var, che certifica l'assenza di un possibile fuorigioco di Ebosse su passaggio di Solet.