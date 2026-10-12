Kulenovic fa esultare il Torino: quarta sconfitta consecutiva per l'Udinese
Ritorno al successo dopo due giornate e secondo risultato utile di fila per il Torino di Ignazio Abate, che vince 2-1 in casa contro l'Udinese di Kosta Runjaić, alla quarta sconfitta consecutiva. A decidere il match, valido per la sesta giornata di Serie A, le reti di Bragança al 36' e Kulenovic al 67', intervallate dal momentaneo pareggio di Ekkelenkamp al 43'.
Botta e risposta Bragança-Ekkelenkamp, Torino e Udinese al riposo sull'1-1
Parte bene l'Udinese. Chakvetadze, per la prima volta titolare in stagione, ci prova di prima: tiro deviato. Il Torino prova a prendere il possesso del pallino del gioco, ma sono gli ospiti a rendersi di nuovo pericolosi: calcio d'angolo battuto da Zarraga, sponda di Solet per Abankwah, ben contrastato da Comuzzo. Al 36' si sblocca la partita. Schema sugli sviluppi di un corner bandierina: Bragança tocca per Mandragora, che mette in mezzo. Colpo di testa di Simeone, la palla arriva ad Adams che centra il palo. Sulla carambola il più lesto di tutti è proprio Bragança, che spinge il pallone in fondo alle rete. La reazione dell'Udinese è immediata. Al 43' pareggia Ekkelenkamp, su assist di Ebosse. Comuzzo si oppone alla sua prima conclusione, ma non può nulla sul successivo diagonale: Perri capitola. Gol convalidato dopo una revisione al Var, che certifica l'assenza di un possibile fuorigioco di Ebosse su passaggio di Solet.
Kulenovic entra e la risolve: Torino-Udinese 2-1
Si riparte con un brivido per l'Udinese: cross di Cacciamani, Okoye rischia. Spiacevole presagio dell'epilogo serale. All'ora di gioco sale in cattedra Vlasic, che vede e serve con uno spiovente morbido Comuzzo: la sua incornata, da posizione favorevolissima, non trova lo specchio della porta. Al 64' dentro Kulenovic per Adams. E proprio Kulenovic ci mette solo tre minuti per trovare il sigillo che decide l'incontro: lancio profondo di Vlasic, errore di Okoye in uscita, travolto Bertola, strada spianata per il piatto destro risolutivo, a porta ormai vuota, dell'attaccante croato. Secondo gol consecutivo dopo quello realizzato al Dall'Ara contro il Bologna. Scatenato, Kulenovic sfiora la doppietta con un destro a rientrare. Un minuto prima, al 72', il debutto di Alaba: dentro al posto Vojvoda. Finale palpitante. Il punto esclamativo prova allora a metterlo Ilkhan, ma Okoye risponde "presente". L'Udinese prova a scuotersi con un cross teso di Ebosse, sul quale non arriva Bertola. Un colpo di testa di Davis, sul fondo, è il preludio al pari sfiorato da Ekkelnkamp al 91: girata mancina, fuori di un nulla. Vince il Torino.
Nel prossimo turno Parma-Torino e Udinese-Lecce
Nella prossima tappa del campionato il Torino sarà impegnato al Tardini contro il Parma di Alberto Gilardino, reduce dalla sconfitta per 3-0 a San Siro contro l'Inter: appuntamento a lunedì 19 ottobre, con calcio d'inizio alle 20:45. Un giorno prima, domenica 18 ottobre, l'Udinese ospiterà, invece, il Lecce al Bluenergy Stadium nel lunch-match della settima giornata di Serie A: nell'ultimo turno i salentini hanno perso in casa 2-1 contro il Bologna.
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