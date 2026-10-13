Malen, una giornata dopo l'espulsione contro il Como. La decisione del giudice sportivo su Spalletti e Pisacane...

Malen sarà a disposizione per Napoli-Roma. L'attaccante olandese, infatti, dopo l'espulsione subita nel corso della partita contro il Como, è stato punito con una giornata di squalifica. Gasperini dovrà fare a meno del suo centravanti solamente nella dell'Olimpico del prossimo turno, contro il Genoa dell'ex De Rossi . Questo è quanto deciso dal giudice sportivo, che dopo i fatti della sesta giornata di Serie A ha squalificato anche Pisacane e Spalletti , dopo il faccia a faccia del quale si sono resi protagonisti al termine di Cagliari-Juve.

Al 53' della sfida tra il Como e la Roma l'arbitro Fabbri ha mostrato il cartellino rosso a Malen dopo un intervento scomposto in scivolata dell'attaccante ai danni di Kaiki . Prima espulsione in carriera per l'olandese, che salterà la sfida del prossimo turno contro il Genoa. Il giudice sportivo, infatti, ha sanzionato il giocatore solamente con una giornata di squalifica.

Oltre a Malen, l'altro giocatore espulso dopo la sesta giornata di Serie A è Elmas. Il centrocampista si è visto sventolare in faccia il rosso in seguito a un intervento su Helgason commesso nel finale della gara vinta dalla sua Atalanta contro il Venezia, che è costata la panchina a Stroppa. Anche l'ex Napoli è stato sanzionato con una giornata di squalifica.

Squalificati Pisacane e Spalletti

Per quanto riguarda gli allenatori, il giudice sportivo ha punito il faccia a faccia tra Pisacane e Spalletti al termine della partita pareggiata tra il Cagliari e la Juventus rispettivamente con una giornata di squalifica. Il tecnico dei sardi non sarà in panchina per la sfida di lunedì alle 18:30 contro il Monza al "Brianteo", mentre la Juventus non avrà il proprio allenatore in panchina nel posticipo della domenica dell'Allianz, quando i bianconeri ospiteranno la Lazio. Non solo. Squalifica per una giornata (e ammenda di tremila euro) per il preparatore dei portieri del Como Josè Sambade Carreira, per avere "al termine del primo tempo, rivolto un'espressione irriguardosa al Direttore di gara".