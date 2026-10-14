Gli arbitri della settima giornata di Serie A: Abisso per Roma-Genoa, a Massa Juve-Lazio
Sono stati resi noti gli arbitri della settima giornata di Serie A, che tornerà in campo dopo i tre giorni nei quali si sono svolte le competizioni europee. Si parte venerdì alle 20:45 con la sfida tra Frosinone e Sassuolo, affidata a Marchetti. Il sabato si aprirà alle 15:00 con Venezia-Napoli, diretta da Sacchi, mentre alle 18:00 Doveri dirigerà Bologna-Inter.
Di Bello arbitrerà Fiorentina-Como, Chiffi per Milan-Atalanta
La gara dell'Olimpico di sabato alle 20:45 tra la Roma e il Genoa è stata affidata ad Abisso. La gara delle 12:30 della domenica, tra l'Udinese e il Lecce, sarà diretta da Guida. A Di Bello Fiorentina-Como (domenica alle 15:00), mentre Chiffi dirigerà Milan-Atalanta. La sfida della domenica sera all'Allianz Stadium tra Juventus e Lazio sarà arbitrata da Massa. Per le gare del lunedì, a Calzavara Monza-Cagliari (18:45), ad Ayroldi Parma-Torino (20:45).
Serie A, le squadre arbitrali della settima giornata
Di seguito arbitri, assistenti, quarti uomini e addetti al VAR per ogni partita della settima giornata di Serie A:
FROSINONE – SASSUOLO Venerdì 16/10 h. 20.45
MARCHETTI
TRINCHIERI – LAUDATO
IV: MARIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: VOLPI
VENEZIA – NAPOLI Sabato 17/10 h. 15.00
SACCHI J.L.
PALERMO – VECCHI
IV: CREZZINI
VAR: FABBRI
AVAR: SANTORO
BOLOGNA – INTER Sabato 17/10 h. 18.00
DOVERI
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV: DI MARCO
VAR: GARIGLIO
AVAR: PICCININI
ROMA – GENOA Sabato 17/10 h. 20.45
ABISSO
TEGONI – MINIUTTI
IV: COLLU
VAR: PAIRETTO
AVAR: MASSIMI
UDINESE – LECCE Domenica 18/10 h. 12.30
GUIDA
DEI GIUDICI – MOKHTAR
IV: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: BARONI
FIORENTINA – COMO Domenica 18/10 h. 15.00
DI BELLO
BINDONI – MONACO
IV: MARCENARO
VAR: PATERNA
AVAR: PEZZUTO
MILAN – ATALANTA Domenica 18/10 h. 18.00
CHIFFI
MONDIN – YOSHIKAWA
IV: SOZZA
VAR: CAMPLONE
AVAR: PRONTERA
JUVENTUS – LAZIO Domenica 18/10 h. 20.45
MASSA
ALASSIO – BERTI
IV: MARESCA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: AURELIANO
MONZA – CAGLIARI Lunedì 19/10 h. 18.30
CALZAVARA
PERROTTI - SCATRAGLI
IV: PAIRETTO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI VUOLO
PARMA – TORINO Lunedì 19/10 h. 20.45
AYROLDI
COLAROSSI – RINALDI
IV: ARENA
VAR: DIONISI
AVAR: MERAVIGLIA
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