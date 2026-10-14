Gli arbitri della settima giornata di Serie A: Abisso per Roma-Genoa, a Massa Juve-Lazio

Sono stati resi noti gli arbitri della settima giornata di Serie A , che tornerà in campo dopo i tre giorni nei quali si sono svolte le competizioni europee. Si parte venerdì alle 20:45 con la sfida tra Frosinone e Sassuolo , affidata a Marchetti . Il sabato si aprirà alle 15:00 con Venezia-Napoli, diretta da Sacchi , mentre alle 18:00 Doveri dirigerà Bologna-Inter.

Di Bello arbitrerà Fiorentina-Como, Chiffi per Milan-Atalanta

La gara dell'Olimpico di sabato alle 20:45 tra la Roma e il Genoa è stata affidata ad Abisso. La gara delle 12:30 della domenica, tra l'Udinese e il Lecce, sarà diretta da Guida. A Di Bello Fiorentina-Como (domenica alle 15:00), mentre Chiffi dirigerà Milan-Atalanta. La sfida della domenica sera all'Allianz Stadium tra Juventus e Lazio sarà arbitrata da Massa. Per le gare del lunedì, a Calzavara Monza-Cagliari (18:45), ad Ayroldi Parma-Torino (20:45).