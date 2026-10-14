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Gli arbitri della settima giornata di Serie A: Abisso per Roma-Genoa, a Massa Juve-Lazio

L'Aia ha reso note le designazioni per il prossimo turno del campionato italiano: Doveri designato per Bologna-Inter
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3 min

Pubblicato il 14.10.2026, 13:15 (Aggiornato il 14.10.2026, 14:19)

Serie AArbitri

Sono stati resi noti gli arbitri della settima giornata di Serie A, che tornerà in campo dopo i tre giorni nei quali si sono svolte le competizioni europee. Si parte venerdì alle 20:45 con la sfida tra Frosinone Sassuolo, affidata a Marchetti. Il sabato si aprirà alle 15:00 con Venezia-Napoli, diretta da Sacchi, mentre alle 18:00 Doveri dirigerà Bologna-Inter.

Di Bello arbitrerà Fiorentina-Como, Chiffi per Milan-Atalanta

La gara dell'Olimpico di sabato alle 20:45 tra la Roma e il Genoa è stata affidata ad Abisso. La gara delle 12:30 della domenica, tra l'Udinese e il Lecce, sarà diretta da Guida. A Di Bello Fiorentina-Como (domenica alle 15:00), mentre Chiffi dirigerà Milan-Atalanta. La sfida della domenica sera all'Allianz Stadium tra Juventus e Lazio sarà arbitrata da Massa. Per le gare del lunedì, a Calzavara Monza-Cagliari (18:45), ad Ayroldi Parma-Torino (20:45). 

Serie A, le squadre arbitrali della settima giornata

Di seguito arbitri, assistenti, quarti uomini e addetti al VAR per ogni partita della settima giornata di Serie A:

FROSINONE – SASSUOLO    Venerdì 16/10 h. 20.45

MARCHETTI

TRINCHIERI – LAUDATO

IV:      MARIANI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      VOLPI

VENEZIA – NAPOLI    Sabato 17/10 h. 15.00

SACCHI J.L.

PALERMO – VECCHI

IV:      CREZZINI

VAR:     FABBRI

AVAR:      SANTORO

BOLOGNA – INTER    Sabato 17/10 h. 18.00

DOVERI

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV:       DI MARCO

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       PICCININI

ROMA – GENOA    Sabato 17/10 h. 20.45

ABISSO

TEGONI – MINIUTTI

IV:     COLLU

VAR:      PAIRETTO

AVAR:     MASSIMI

UDINESE – LECCE   Domenica 18/10  h. 12.30

GUIDA

DEI GIUDICI – MOKHTAR

IV:      BONACINA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:    BARONI

FIORENTINA – COMO    Domenica 18/10   h. 15.00

DI BELLO

BINDONI – MONACO

IV:     MARCENARO

VAR:     PATERNA

AVAR:      PEZZUTO

MILAN – ATALANTA    Domenica 18/10  h. 18.00

CHIFFI

MONDIN – YOSHIKAWA

IV:     SOZZA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     PRONTERA

JUVENTUS – LAZIO    Domenica 18/10  h. 20.45

MASSA

ALASSIO – BERTI

IV:     MARESCA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       AURELIANO

MONZA – CAGLIARI    Lunedì 19/10 h. 18.30

CALZAVARA

PERROTTI - SCATRAGLI

IV:       PAIRETTO

VAR:      AURELIANO

AVAR:      DI VUOLO

PARMA – TORINO    Lunedì 19/10 h. 20.45

AYROLDI

COLAROSSI – RINALDI

IV:     ARENA

VAR:    DIONISI

AVAR:      MERAVIGLIA

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