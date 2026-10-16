Dove vedere Frosinone-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario
Si apre la settima giornata del campionato di Serie A. Allo "Stirpe" il Frosinone, dopo la sconfitta contro il Napoli, vuole tornare subito a fare punti. Contro, però, ci sarà il Sassuolo di Alberto Aquilani, che nella gara del rientro dopo la sosta ha pareggiato al Mapei Stadium contro il Milan.
Frosinone-Sassuolo, l'orario
Fischio d'inizio previsto per oggi, venerdì 16 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio "Stirpe" di Frosinone. Toccherà al Sig. Marchetti della sezione di Ostia Lido dirigere l'incontro.
Dove vedere Frosinone-Sassuolo in diretta tv
Frosinone-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Frosinone-Sassuolo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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