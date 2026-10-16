Infortunio Koné, Gasperini dice tutto sulle sue condizioni: come sta e quali partite salterà. Sospiro di sollievo per Dybala
L'allenatore mette il focus sul francese e l'attaccante che si sono fermati durante la sfida di Champions contro il Real Madrid: i dettagli
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"Koné ha fatto una risonanza, lesione di primo grado, non particolarmente significativa, ci vuole il tempo necessario, speriamo col Sassuolo prima della sosta. Paulo solo affaticamento sul gemello del polpaccio, speriamo di poterlo recuperare la prossima settimana". Così Gasperini in conferenza stampa, prima della sfida contro il Genoa di Daniele De Rossi.
(news in aggiornamento)
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