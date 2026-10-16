Palladino ci crede: "Bologna, ecco come possiamo fermare l'Inter"

"Personalità, coraggio e sana sfrontatezza", è questa la ricetta di Raffaele Palladino per affrontare una big come l' Inter . Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo della 7ª giornata di Serie A , che vedrà il Bologna ospitare i nerazzurri al Dall'Ara, il tecnico degli emiliani appare carico e determinato.

"Ecco come possiamo fermare l'Inter"

Il successo di Lecce ha allentato la pressione del non aver ancora vinto il campionato, ma Palladino alza di nuovo il livello: "La squadra deve avere lo stesso fuoco e la stessa fame del Via del Mare, perchè sono le caratteristiche che in questi anni hanno contraddistinto il gruppo. Affrontiamo la prima in classifica, con il miglior attacco, sono gare che vengono determinate dai dettagli. Voglio vedere personalità, coraggio e sana sfrontatezza e mi piacerebbe se anche i ragazzi si lasciassero trasportare dall'entusiasmo del pubblico, che già sappiamo sarà numeroso".