Il Bologna agita l’Inter dopo il ko in Champions: quei precedenti con Inzaghi e Palladino

Bologna-Inter è da sempre una partita strana , di quelle che riportano un passato mai dimenticato e spesso mai troppo lieto per i nerazzurri . Si può partire da molto lontano, dallo spareggio del ’64 col Bologna campione d’Italia per arrivare a tempi più recenti, allo sgarbo (autosgarbo…) di quel tardo pomeriggio d’aprile di quattro anni fa, con l’ errore di Radu che di fatto tolse lo scudetto all’Inter e lo consegnò al Milan di Pioli , ex allenatore dei rossoblù. Due anni fa l’ultimo spregio, il gol in rovesciata di Orsolini al minuto 94 , l’Inter battuta e raggiunta al primo posto dal Napoli di Conte , ex allenatore nerazzurro, che alla fine portò lo scudetto nel golfo . Quella vittoria spinse il Bologna di Thiago Motta al quarto posto: poi, nonostante fosse finito un gradino più giù, riuscì a conquistare la zona-Champions . Storie di ieri e di ieri l’altro che danno a questa partita un colore particolare , non è mai la sfida fra la squadra più forte della Serie A e una squadra di medio livello che, in questa stagione, deve ancora ritrovarsi . Ci sono altri sentimenti che la toccano e la ravvivano.

Quale Inter vedremo al Dall'Ara

Chivu arriva da una nuova sconfitta in Champions League, la quarta di fila, la settima nelle ultime otto partite e ci arriva con un portiere che ai tifosi nerazzurri, tremando, ricorda proprio quel Radu. Che l’Inter sia doppia ormai è acclarato. L’anno scorso ha vinto lo scudetto con 11 punti di vantaggio ed è uscita dalla Champions perdendo due partite su due allo spareggio col Bodø/Glimt. In campionato, per trovare una sconfitta dei nerazzurri dobbiamo tornare al derby dell’8 marzo, da allora 16 partite con 6 pareggi e 10 vittorie. Anche con questo doppio andamento nerazzurro si spiega la netta differenza fra la Serie A e la Champions. Però ora l’Inter deve dimostrare che l’ultima sconfitta europea non ha lasciato strascichi, almeno nel morale. Sul piano fisico lo strascico c’è ed è pure doloroso. Lautaro Martinez si è fermato e salterà un bel po’ di partite. Oh, intendiamoci, le alternative a Chivu non mancano proprio, Lautaro è il top, d’accordo, ma Pio Esposito è il centravanti della Nazionale. Un altro stop a Bologna darebbe il via a malumori e discussioni sulla leadership dell’Inter. Non una crisi, però quanto meno porterebbe a una riflessione profonda allenatore e dirigenti. La Roma, un’ora più tardi, avrebbe la possibilità di un nuovo aggancio o perfino di un sorpasso, mentre il giorno dopo la Lazio, l’inattesa e stupefacente squadra di Gattuso, potrebbe sognare un sorpasso a entrambe, sogno realizzabile se la Juve è quella del primo tempo di Vigo.